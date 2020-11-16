BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Pioneer Natural Resources, Microchip Technology, Alibaba, PayPal и JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы включаем в топ-5 этой недели крупную нефтегазовую компанию Pioneer Natural Resources. 20 октября Pioneer достигла соглашения о покупке всех акций Parsley Energy. Сделка предоставит Pioneer доступ к дополнительным активам и позволит еще больше диверсифицировать ее деятельность. Активы Pioneer пополнятся 554 кв. км Parsley, а в смежном Делаверском бассейне — 449 кв. км", - отмечают аналитики BCS.

Еще один новичок в рейтинге — Microchip Technology. Компания разрабатывает и производит широкий спектр полупроводниковой продукции. Аналитики инвесткомпании считают, что Microchip продолжит укреплять свои позиции универсального поставщика на ключевых рынках, одновременно уделяя внимание снижению долговой нагрузки. Выручка и скорректированная EPS компании Microchip Technology за финансовый II квартал 2021 г. превзошли прогноз менеджмента и ожидания рынка. Начали восстанавливаться некоторые конечные рынки, на которые ориентирована компания, включая автопроизводство, промышленность и производство бытовой техники.

Остается в числе фаворитов Alibaba, крупнейший онлайн-ритэйлер. Число активных пользователей мобильного приложения продолжает расти. Победа Джо Байдена на выборах в США, по мнению экспертов, должна стать позитивным триггером для китайского рынка акций.

Сохраняет позицию в топ-5 PayPal. Крупнейший оператор процессинга онлайн-платежей повысил общий объем платежей в III квартале 2020 г. на 38%, а скорректированная EPS превысила консенсус-прогноз.

По-прежнему в лидерах JPMorgan Chase, крупнейший банк в США. На взгляд аналитиков BCS, JPM сможет выстоять в коронакризис за счет высокой финансовой стабильности и значительного капитала.