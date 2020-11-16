Рынок акций РФ начал неделю с роста на статистике из Азии и новостях о вакцине от компании Moderna

Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с очередного скачка вверх вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью, подогретыми статистикой из Азии, новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 компании Moderna, а также ожиданиями известий от ОПЕК+; индекс Мосбиржи обновил максимум с середины августа, при этом лидировали в росте акции металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3079,74 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1268,61 пункта (+3,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,6%.

Доллар просел до 76,47 рубля (-0,92 рубля), золото стоит $1888,4 за тройскую унцию (+0,1%).

Эффективность потенциальной вакцины от коронавируса от компании Moderna составляет более 94%, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные первоначального анализа финальных клинических испытаний.

Новость об успешных испытаниях вакцины прокомментировал главный инфекционист США Энтони Фаучи, который назвал результаты впечатляющими. По данным телеканала CNN, Фаучи добавил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

Подорожали в понедельник акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+6,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+5,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,4% и +2,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Московской Биржи" (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ с утра понедельника последовал за оптимизмом в Азии. Китайская промышленность сохранила темпы роста в октябре на уровне 6,9%, японская экономика восстановилась в III квартале лучше ожиданий. Кроме того, в долгосрочном плане новости также носят оптимистичный характер. Так, 15 стран азиатско-тихоокеанского региона, но без США, заключили соглашение о зоне свободной торговли в рамках всестороннего регионального экономического партнерства. Данная инициатива должна будет обеспечить устойчивое экономическое развитие региона, что также перспективно для российского экспорта, хотя сама Россия в соглашении участия не принимает.

Рубль укрепился на фоне взлета нефти на сильных азиатских статданных и надеждах на ограничения добычи в ОПЕК+. На текущей неделе могут возобновиться переговоры по пакету экономической помощи в США. Многие на рынке рассматривают этот пакет в качестве следующего периода покупки "риска", поскольку ФРС будет использовать механизм количественного смягчения для финансирования бюджетного дефицита США.

Также можно отметить заявление разработчика вакцины против COVID-19 американской компании Moderna. Согласно информации компании, эффективность ее вакцины составляет 94,5%, а также она может храниться в обычной морозильной камере. В ближайшие недели Moderna планирует подать на регистрацию в Администрацию по продовольствию и медикаментам.

Как и ожидалось ранее, вакцинация в достаточных объемах может начаться уже в конце года, а в I квартале 2021 года можно будет говорить о широком применении и реальном влиянии на экономику. Однако для нефти это еще не является облегчением, поскольку на текущий момент в ряде европейских стран дорожный трафик упал вдвое. Поэтому от совещания ОПЕК+, которое завершится во вторник, ждут сильных заявлений, а, возможно, и действий по стабилизации рынка.

Очередные надежды на вакцину позитивно скажутся на цикличных акциях, а также могут привести к бурному росту сектора путешествий и гостеприимства (бумаги круизного оператора Carnival, например, подскочили более чем на 10%). Для российского рынка новости от Moderna также означают то, что начало вакцинации ознаменует старт более устойчивого восстановления спроса на энергоносители, считает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, оптимизм на рынке акций вызвали новости о подписании экономического партнерства в Азии и ожидания итогов встречи технического комитета ОПЕК+.

Нефть дорожает после сильной статистики по Китаю и Японии и в ожидании новых мер ОПЕК+. Инвесторы в целом настроены оптимистично, несмотря на продолжение пандемии коронавируса. Инвесторы надеются, что страны ОПЕК+ пересмотрят условия сделки по сокращению добычи в свете COVID-19. Нынешние договоренности ОПЕК+ предполагают сокращение добычи на 7,7 млн б/с до конца 2020 года, а далее - на 5,8 млн б/с до конца апреля 2022 года.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ситуация для рисковых активов остается позитивной.

Расписки РусАгро в понедельник выросли после публикации финансовых результатов по МСФО за третий квартал, согласно которым чистая прибыль компании подскочила на 262% г/г, а выручка увеличилась на 11% г/г. Акции "Системы" в начале недели скорректировались после уверенного повышения в предыдущие сессии. Хуже рынка выглядели акции золотодобытчиков - цены на золото удерживаются ниже $1900 за унцию, но в то же время остаются выше важной среднесрочной поддержки $1850, не лишая "быков" надежд на возвращение к повышению.

В США наибольший прирост показывает промышленный Dow Jones, а индикатор "широкого рынка" S&P 500 пытается закрепиться выше 3600 пунктов. Очередная волна оптимизма пришла на биржи благодаря новостям об успешных испытаниях вакцины против коронавируса компании Moderna, которые привели к росту циклических акций и слабости защитных. В подобных условиях ситуация для рисковых активов остается позитивной.

Новости от нефтедобывающих стран относительно сделки ОПЕК+ могут поступить в понедельник или вторник, а окончательное решение, вероятно, будет принято в конце ноября.

Индекс МосБиржи обновил максимум с августа - 3081 пункт, далее возможно тестирование рубежа 3100 пунктов. Долларовый РТС показывал более уверенные темпы роста благодаря укреплению рубля, но все же ему еще далеко до августовского пика 1336 пунктов. Техническая картина по обоим индексам, помимо краткосрочной перекупленности, в целом продолжает улучшаться и указывает на силу восходящего тренда.

Во вторник рынки получат более конкретные экономические сигналы в виде данных по розничным продажам и промышленному производству в США за октябрь, которые могут напомнить о текущей слабости экономики. Основные риски на данный момент, однако, скорее заключаются в возможной умеренной краткосрочной коррекции, нежели в масштабных продажах. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3000-3110 пунктов, считает Кожухова.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 1-1,4%, S&P 500 (+1,4%) достиг рекордного максимума, превысив 3585 пунктов. Инвесторы делали ставки на акции компаний, которые выиграют от разработки вакцины от коронавируса и экономического восстановления в следующем году.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,9%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,8-2,1%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 1% и превысил 3620 пунктов) на фоне статистики из Японии и Китая, а также новостей от Moderna.

ВВП Японии в III квартале вырос на рекордные 21,4% в годовом выражении после самого значительного спада в истории на 28,1% в апреле-июне, свидетельствуют предварительные официальные данные. В результате объем экономики достиг 508 трлн иен ($4,85 трлн). В поквартальном выражении рост в июле-сентябре составил 5%, что также является рекордом, после падения на 8,2% во втором квартале. Это первое увеличение показателя за последние четыре квартала на фоне восстановления экономики после шока, вызванного пандемией COVID-19. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный прирост - на 4,4% за квартал и на 18,9% за год, сообщает Trading Economics.

Кроме того, в октябре усилилась экономическая активность в Китае благодаря повышению производства и потребительских расходов, а также стимулирующих мер правительства. Розничные продажи выросли на 4,3% в годовом выражении после подъема на 3,3% в сентябре. Объем промпроизводства в КНР в октябре повысился на 6,9% в годовом выражении - максимум с декабря прошлого года; эксперты в среднем ожидали роста на 6,5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил ликвидность в банковскую систему в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), при этом сохранив уровень ставки по однолетним кредитам. Регулятор в понедельник предоставил 800 млрд юаней ($121 млрд), стоимость кредитов на один год осталась на отметке 2,95% годовых седьмой месяц подряд, сообщил в пресс-релизе НБК. Последний раз банк менял ставку в апреле: тогда она была снижена до 2,95% с 3,15% годовых. Текущий уровень ставки является минимальным с момента запуска MLF в сентябре 2014 года.

На нефтяном рынке цены также раллируют в ожидании новостей от ОПЕК+ после взлета более чем на 8% по итогам минувшей недели; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $44,36 за баррель (+3,7% и -1,7% в пятницу), декабрьская цена WTI - $41,63 за баррель (+3,7% и -2,4% в пятницу).

В понедельник росту нефтяных цен также способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".

Помимо этого, оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам восьмой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 236 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+12,3%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,1%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+5,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,2%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,4%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,9%).

Чистая прибыль группы "Русагро" по МСФО в третьем квартале 2020 года увеличилась в 3,6 раза - до 11,018 млрд рублей с 3,044 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении группы.

Подорожали акции "Распадской" (+1%). Новая "Распадская" (MOEX: RASP), на базе которой Evraz консолидирует все угольные активы, может пересмотреть дивидендную политику после завершения потенциальной сделки, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов CEO Evraz и член совета директоров "Распадской" Александр Фролов.

"Мы говорим фактически об удвоении бизнеса ("Распадской - ИФ), с высокой вероятностью будут изменения дивидендной политики", - сказал топ-менеджер.

Подешевели акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,1%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-2,3%), акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 113,03 млрд рублей (из них 26,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,48 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,57 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").