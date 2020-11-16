BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "АЛРОСА", НЛМК, "МТС", "ФосАгро" и "Аэрофлот", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы включаем на этой неделе в топ-5 "АЛРОСА". Это группа российских компаний, занимающая первое место в мире по объему производства природных алмазов и располагающая крупнейшими в мире доказанными запасами алмазов. У нас позитивный взгляд на "АЛРОСА" на фоне ожиданий сезонно высоких продаж в IV квартале 2020 г. Кроме того, поддержку компании могут оказать плавное восстановление алмазного рынка в 2021 г., снижение предложения из-за закрытия рудника Argyle, сдвиг в потребительских предпочтениях от путешествий к ювелирным изделиям на фоне пандемии и связанных с ней ограничений, а также потенциальная выплата "АЛРОСА" 100% свободного денежного потока в виде дивидендов за 2020 г. при условии, что в декабре не будет существенного падения спроса", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Сохраняет место в лидерах группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания рекомендовала выплатить промежуточные дивиденды в размере 123 руб. на акцию, что, по мнению экспертов, может превратить ее в привлекательную дивидендную историю.

"Сохраняем позитивный взгляд на "Аэрофлот". Крупнейший авиаперевозчик России медленно, но верно увеличивает число зарубежных маршрутов. "Аэрофлот" торгуется с хорошим дисконтом к аналогам и историческими уровням. Мы полагаем, что снижение трафика в IV квартале 2020 г. ожидаемо и уже полностью отражено в цене", - указывают эксперты BCS.

НЛМК — фаворит в ожидании повышения экспортных цен на сталь не менее чем на 5%, исходя из анализа спреда экспортных цен в России и Турции, подчеркивается в комментарии анилитков. По их мнению, это выгодно для НЛМК как одного самых экспортоориентированных сталепроизводителей на российском рынке. Кроме того, высокая дивидендная доходность порядка 13,6% и привлекательная оценка должны поддержать бумагу даже без учета роста экспортных цен.

"Нам нравятся бумаги "МТС" в свете привлекательной дивдоходности 9,2%. Мы также считаем, что на этой неделе результаты компании за III квартал 2020 г. вновь продемонстрируют устойчивость "МТС" к временному падению выручки от роуминга, и, как следствие, подтвердят уверенные дивидендные перспективы", - отмечают эксперты BCS.