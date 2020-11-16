Цены евробондов РФ в понедельник чуть подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 16 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, который сформировался еще на прошлой неделе на позитивных новостях о вакцине от COVID1-19; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2027 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию пятницы и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 1,865% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему дню, составив 101,86% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 0,5 пункта, составив 173,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 50 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,14% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,25% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали за день на 45 базисных пунктов, до 137,2% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 пункта - до 3,21% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 25 базисных пунктов, подорожав до 136,38% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,21% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 10 базисных пунктов - до 115,6% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 1,77% годовых).

Вместе с тем новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел за день на 3 базисных пункта, до 113,63% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 2,03% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 1 базисный пункт, до 110,04% от номинала (доходность не изменилась и составила 1,25% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в "зеленой зоне", в результате чего доходность евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 1 базисный пункт, до 2,26% годовых. Оптимизм в отношении российских еврооблигаций, также как и евробондов крупных развивающихся стран, сохраняется. Основным позитивным фактором выступают новости о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19, что снижает опасения инвесторов относительно того, что распространение коронавируса будет негативно влиять на мировую экономику. Позитивным фактором для отечественных еврооблигаций выступают также растущие цены на нефть, в частности котировки Brent сегодня достигли отметки $44,6 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.