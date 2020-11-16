Рубль на текущей неделе получит поддержку стартующего налогового периода - Газпромбанк

Рубль на текущей неделе получит поддержку стартующего налогового периода, говорится в комментарии Газпромбанка.

"Рубль в понедельник на фоне позитивных настроений на глобальных рынках продолжает демонстрировать позитивную динамику, - отмечают аналитики инвестбанка. - На предстоящей неделе на рынки может оказывать влияние динамика заболеваемости COVID-19 в крупнейших экономиках и возможное усиление ограничительных мер, в том числе по итогам заседания глав стран ЕС 19 ноября (при таком сценарии мы ожидаем снижения доходностей UST и укрепления доллара), а также новости о результатах испытаний разрабатываемых вакцин (в случае позитивных новостей мы ожидаем обратного влияния на доходности UST и доллар, а также роста цен на углеводороды)".

Также эксперты Газпромбанка не исключают повышенной волатильности, снижения доходностей UST и укрепления доллара в условиях удовлетворения исков Д. Трампа о пересчете голосов в отдельных штатах. По их мнению, на текущей неделе рубль получит поддержку, так как стартует налоговый период.