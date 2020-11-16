Raiffeisenbank снизил оценку акций Русснефти в 1,6 раза, подтвердив рейтинг "продавать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) с 360 рубля до 220 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.

Рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг осталась без изменения.

"Мы понизили прогнозную стоимость акций "Русснефти" до 220 рублей на фоне более высокой чувствительности EBITDA и FCF к снижению цен на нефть, судя по результатам I полугодия 2020 года. По нашим ожиданиям, даже с учетом заявленной временной оптимизации операционных и капитальных затрат, в этом году свободного потока хватит на проценты и дивиденды привилегированных акций лишь благодаря отложенному платежу по НДПИ, однако эффект отсрочки будет нивелирован в следующем году. По нашим оценкам, при капзатратах на уровне 17 млрд рублей компании нужна рублевая цена Brent выше 4000 руб./баррель для ежегодной выплаты дивидендов на "префы", проценты и погашения долга за счет свободного потока, а при капзатратах на уровне 20 млрд рублей и небольшом восстановлении добычи - более 4200 руб./баррель", - говорится в обзоре. При этом аналитики отмечают, что даже после небольшого восстановления в настоящее время цена на нефть находится все еще в районе 3300 - 3400 руб./баррель.

Кроме того, в обзоре подчеркивается, что данные расчеты для "Русснефти" все еще не учитывают конечный платеж по долгу, гарантии и форвардные обязательства перед ВТБ (MOEX: VTBR) за привилегированные акции. "При этом, несмотря на указанную высокую чувствительность к ценам на нефть, волатильный свободный денежный поток и долговые проблемы, по мультипликаторам "EV/EBITDA на 2021 год" компания стоит почти в два раза дороже российских аналогов, что говорит о сильной переоцененности", - считают эксперты инвестбанка.

Текущая стоимость обыкновенных акций "Русснефти" составляет порядка 299,2 рубля за штуку.