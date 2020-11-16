BCS GM сохраняет умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ, поскольку поддержку оптимистичным долгосрочным прогнозам оказывает в целом благоприятный настрой рынков по отношению к EM, говорится в обзоре.

Потоки фондов акций EM и России поставили новый рекорд в период пандемии: на прошлой неделе инвесторы вложили в российские акции и облигации около $250 млн.

"Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд, поскольку поддержку оптимистичным долгосрочным прогнозам оказывает в целом благоприятный настрой рынков по отношению к EM, в то время как импульс потоков фондов EM остается положительным, а корпоративные отчеты подтверждают крепкие фундаментальные характеристики, при этом мы отмечаем краткосрочную перегретость рынка и растущие риски пандемии", - пишет аналитик Вячеслав Смольянинов.