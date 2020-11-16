Рубль уверенно растет к доллару и евро в понедельник днем благодаря дорожающей нефти и спросу на риск

Москва. 16 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 76,425 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 96,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,4325 руб./EUR1, подешевев на 1,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,05 рубля - до 82,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 17 ноября на 40,65 копейки, до 76,9197 руб./$1, и опустил курс евро на 14,93 копейки, до 91,1729 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро 16 ноября днем является следствием благоприятной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Глобальные инвесторы продолжают покупать рисковые активы после состоявшихся в США президентских выборов, а также в ожидании вакцины от COVID-19.

Цены на нефть в понедельник повышаются на фоне надежд на то, что ОПЕК+ отложит увеличение добычи. Оптимизм рынка также связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составила $44,09 за баррель, что на 3,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,46 за баррель, что на 3,31% выше уровня предыдущих торгов.

Несмотря на позитивные новости о вакцине от COVID-19, страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на январь восстановление добычи на фоне второй волны пандемии, пишет Bloomberg. Министры обсуждают отсрочку на три-шесть месяцев, заявили агентству делегаты. Министры ОПЕК+ проведут промежуточную встречу во вторник, чтобы оценить ситуацию на рынке, и могут принять окончательное решение через две недели.

Росту нефтяных цен также способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".

По словам аналитиков Sberbank CIB, сегодня рубль дорожает вместе с остальными валютами развивающихся стран и нефтью, и, вероятно, сможет достичь в течение дня отметки 76,6 руб./$1. На рынках преобладает оптимизм после того, как на выходных 15 стран АТР, включая Китай, Южную Корею, Японию, Индонезию, Австралию и Новую Зеландию, на которые приходится 30% мирового ВВП, объявили о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Этот оптимизм сильнее негатива от сложной эпидемиологической ситуации в Европе, где Австрия ввела повторный жесткий карантин, и США, где количество новых случаев заражения достигло почти 180 тыс. в сутки, а отдельные штаты рассматривают ужесточение карантинных ограничений. Вероятно, рынок поддерживают сообщения о том, что в команде Джо Байдена настроены против введения общенационального карантина. Кроме того, опубликованные сегодня данные по промпроизводству, розничным продажам и инвестициям за октябрь в Китае оказались лучше ожиданий, подтверждая сохранение высоких темпов роста.

Как отмечает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой, спекулятивная позиция в рубле, согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), остается отрицательной, указывая на отсутствие изменений в головах спекулянтов. Локально спрос на валюту также сохраняется, несмотря на продажи экспортеров. "Видимо, из-за высокой степени неопределенности компании-импортеры любой рост рубля используют для хеджирования будущих потоков через форвардные контракты, что заставляет банки-контрагенты закрывать эту валютную позицию на спот-рынке. Для восстановления рубля нужна ясность с политикой Джо Байдена и общим внешним фоном. Судя по отдельным комментариям, многие иностранцы ждут точки входа в рубль, но пока опасаются активных действий и торгуют "накоротке". В преддверии налогов продажи экспорта на неделе могут вернуть рубль крепче отметки 76 руб./$1", - полагает Полевой.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), динамика российского рубля в целом соответствует глобальным настроениям. Дополнительную поддержку нацвалюте оказывает ситуация на рынке нефти, стоимость которой растет после сообщений о начале участниками ОПЕК+ переговоров о продлении действующих сокращений добычи на первые месяцы 2021 года. "На этом фоне динамика рубля в ближайшие дни сохранит зависимость от глобального интереса к риску, при этом нацвалюта может укрепиться с текущих уровней, но вряд ли доллар опустится ниже 76,3-76,5 руб./$1", - считают специалисты банка.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 16 ноября лишь незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,44% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок также опустилась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Вместе с тем ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца выросла на 2 б.п. - до 4,7% годовых, а ставки на срок 1 месяц и 6 месяцев не изменились за день и составили 4,54% и 4,76% годовых, соответственно.