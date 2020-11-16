Вероятно сохранение высокой волатильности курса рубля - BCS GM

Вероятно сохранение высокой волатильности курса рубля, его динамика преимущественно отражает изменения в отношении глобальных инвесторов к риску, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Своей собственной динамики у рубля по-прежнему нет: движения его курса преимущественно отражают изменения в отношении глобальных инвесторов к риску. Вместе с тем роста чисто российской страновой премии за риск в курсе мы пока не наблюдаем", - пишут специалисты.

Эксперты ожидают в ближайшие недели сохранения высокой волатильности валютного курса. Главными драйверами, по их мнению, останутся:

- динамика пандемии как в мире, так и в РФ;

- вероятность выделения новых пакетов помощи экономикам и населению (прежде всего в США и ЕС);

- тренд мировых цен на нефть.

"При оптимистичном сценарии (стабилизация эпидемиологической обстановки, одобрение новых стимулов и сохранение цен на нефть вблизи текущих уровней) курс российской валюты имеет шансы укрепиться до конца года к уровню 70-72 руб./$1. В то же время при реализации негативного сценария рубль, скорее всего, останется под давлением: в этом случае даже при ценах на нефть около $40/барр., мы ожидаем, что обменный курс останется вблизи текущих уровней в районе 77-80/$1", - прогнозируют аналитики.