Рубль, вероятно, сможет протестировать уровень в 76 руб./$1 - "Открытие Брокер"

Рубль, вероятно, сможет протестировать уровень в 76 руб./$1 и приблизиться к отметке 90 руб./EUR1 при сохранении оптимистичной волны, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Положительное влияние на рубль в понедельник оказывает нефть, которая растёт на сильных азиатских данных и надеждах на ограничения добычи в ОПЕК+.

Впрочем, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, нефть это не единственный источник возможного укрепления рубля и слабости доллара. "На текущей неделе могут возобновиться переговоры по пакету экономической помощи в США. Многие на рынке рассматривают этот пакет в качестве следующего периода покупки риска, поскольку ФРС будет использовать механизм количественного смягчения для финансирования бюджетного дефицита США. В плане предстоящих событий также на рубль будет оказывать влияние грядущий период налоговых платежей. При сохранении данной оптимистичной волны у рубля появится возможность протестировать уровень в 76 руб./$1 и приблизиться к отметке 90 руб./EUR1", - полагает Кочетков.