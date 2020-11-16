Ключевые события недели в РФ и мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события недели в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут комитет ОПЕК+, отчеты "МТС", "Газпром нефти", розничные продажи в США и России.

Эксперты отмечают, что во вторник состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. На повестке будет очевидный вопрос вследствие второй волны пандемии - о продлении сделки по сокращению добычи нефти в размере 7,7 млн б/с на несколько месяцев 2021 г. Ранее предполагалось, что с января сокращения будут смягчены до 5,7 млн б/с. Официальное решение будет приниматься позднее на встрече министров, назначенной на 30 ноября–1 декабря.

Также специалисты обращают внимание, что в США почти завершился сезон отчетов. Осталось совсем немного компаний из состава S&P 500, не отчитавшихся за III квартал, главным образом - ритейлеры. По данным FactSet, уже известны результаты 92% компаний из списка S&P 500. Ожидается совокупное снижение прибыли компаний, входящих в S&P 500, на 7,1% (на конец отчетного периода ожидания были существенно более слабые, на уровне 21,2%). На текущей неделе отчеты представят Walmart, Target, Home Depot, Lowe's, TJX Companies, NVIDIA. Также отчитаются китайские Baidu, JD.com, NIO.

Свои финансовые результаты на неделе опубликуют "МТС", "Совкомфлот", Qiwi, "Газпром нефть", "Группа "Черкизово", "Ленэнерго".

Ежедневные отчеты ВОЗ и других организаций, решения правительств и регионов о мерах изоляции, новости об успехах в тестировании вакцин остаются ключевыми драйверами для финансовых рынков в эти дни, констатируют аналитики BCS Express. Темпы заражения COVID-19 в России и мире остаются крайне высокими. До конца месяца остается менее двух недель. Ранее сообщалось, что РФПИ намерен опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре, а Pfizer планировал подать заявку на использование вакцины в экстренных ситуациях в конце ноября.

Также эксперты отмечают, что в четверг, 19 ноября, лидеры ЕС проведут встречу в онлайн-формате. На повестке будут насущные вопросы: совместное реагирование на распространение пандемии и соглашение по Brexit.

Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы ожидается во вторник. Также на неделе ожидаются выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, главы Банка Англии Эндрю Бэйли, многих чиновник американской ФРС.

Важные макроэкономические данные были опубликованы в начале недели по промпроизводству Китая, ВВП Японии, которые оказались лучше ожиданий и показали, что в данных регионах продолжается восстановление экономики. В США ключевые релизы недели ожидаются во вторник по розничным продажам и промпроизводству за октябрь. Позднее выйдут данные по рынку жилья, в частности, продажам новостроек и количеству новых домов. В России во вторник ожидается отчет по промпроизводству, а в конце недели - по розничным продажам и безработице, указывают аналитики BCS Express.