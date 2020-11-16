Новости о вакцинах, скорее всего, не поменяют правила игры на рынке золота - Saxo Bank

Новости о вакцинах от коронавируса, скорее всего, не поменяют правила игры на рынке золота, говорится в комментарии Saxo Bank.

Золото упало до $1865 за унцию на фоне новостей об эффективности на 94,5% американской вакцины Moderna от коронавируса.

"Вместе с сообщениями от Pfizer/BioNTech (и вполне вероятно других фармацевтических компаний в самое ближайшее время) стоит ожидать рост спекуляций на рынке, который может вернуться к нормальному состоянию раньше, чем во втором квартале 2021 года. Однако перспективы появления сразу нескольких эффективных вакцин ранее предполагаемого срока могут привести к тому, что рефляция начнется быстрее", - отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Имея это в виду, эксперт не считает, что новости о вакцинах поменяют правила игры на рынке золота, и продолжает придерживаться "бычьей" позиции.

Ключевым уровнем технической поддержки остается отметка $1850 за унцию, за которой следует $1835 за унцию, 38,2%-ный откат от ралли с марта по август, указывает Хансен.