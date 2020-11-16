S&P500 в понедельник протестирует уровень 3625 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в понедельник протестирует уровень 3625 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 склонен к возобновлению роста, на что указывает сильная динамика индикатора MACD и позитивное закрытие торгов в пятницу. На минувшей неделе индекс широкого рынка нашел сильную поддержку на уровне 3515 пунктов, которая останется ключевой на этой неделе. Вместе с тем необходимо сохранять бдительность, так как "медвежья" дивергенция по индикатору RSI все еще сохраняет актуальность, а это делает S&P500 уязвимым для коррекции", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.