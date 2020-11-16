Цель по открытой в сентябре инвестидее в акциях Детского мира повышена со 122 до 128 руб. - BCS Express

Аналитики BCS Express повышают целевую цену бумаг в открытой в сентябре инвестиционной идее по акциям "Детского мира" со 122 рублей до 128 рублей, сообщается в комментарии.

Как говорится в нем, поддержание и усиление динамики операционных показателей в онлайн-сегменте является хорошим сигналом для продолжения активного роста капитализации ритейлера.

"Детский мир" ускорил прирост продаж через онлайн-канал с 2,4х по итогам III кв. 2020 г. до 2,5х по результатам "Недели шопинга". Непосредственно 11 ноября рост составил более 3х. Учитывая уже немалые масштабы оборота ритейлера, такие показатели можно считать сильными. Но еще более выдающиеся результаты могут быть впереди, ведь традиционно ударным периодом для ритейлера является IV квартал", - отмечает эксперт BCS Express Константин Карпов.