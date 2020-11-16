"ВТБ Мои Инвестиции" подтвердил три торговые идеи по валюте

"ВТБ Мои Инвестиции" подтвердил три торговые идеи по валютным парам EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB, сообщается в аналитическом материале.

Как говорится в нем, пара EUR/USD, вероятно, останется в диапазоне 1,16-1,19 до конца текущего года, что может послужить фактором, сдерживающим волатильность на большинстве типов активов. Валютная пара интересна для диапазонной торговли, считают специалисты.

Риски жесткого Брекзита по-прежнему остаются, переговоры по торговому соглашению на неделе будут в этом плане решающими, поэтому, по мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", активна идея по продаже GBP/USD с целью 1,20 и стоп-лоссом 1,36.

Курс доллара не смог пробить вниз отметку 76 руб./$1, несмотря на рост нефти до $45 на прошлой неделе, и эксперты "ВТБ Мои Инвестиции", считают активной идею по продаже USD/RUB с целью 75 руб./$1 и стоп-лоссом 81 руб./$1.