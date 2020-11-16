Несмотря на растущую нефть, рубль остается под давлением - ING Bank

Несмотря на растущую нефть, рубль остается под давлением ряда рисков, говорится в комментарии ING Bank.

"Хотя USD/RUB по итогам недели укрепился на 0,1%, его дисконт к аналогам продолжил расширяться с 14,5% до 15,1%. Ускорение оттока капитала в октябре (не исключено, что разовое) стало негативной новостью. При этом долговой рынок в плюсе на фоне размещения Минфином еврооблигаций на 2 млрд евро. С начала года размещен госдолг на 4,6 трлн руб. при ожидаемом дефиците в 4,5-5,0 трлн руб., что снижает риски переизбытка предложения госбумаг в дальнейшем", - отмечают аналитики банка.