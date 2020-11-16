Спрос на защитные активы в предстоящие недели будет расти - BCS GM

Спрос на защитные активы в предстоящие недели будет расти, что поддержит рост цен на золото, которые могут возвратиться на уровни выше $1 900/т.у., отмечается в комментарии главного экономиста BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова.

"Рост аппетита к риску привел к существенной корректировке цены на золото: в моменте цена падала на $100 до $1 850/т.у., однако к закрытию торгов 13 ноября спот-цена на золото в Лондоне чуть подросла и составила $1 889/т.у. (неделей ранее цена равнялась $1 951/т.у.). Мы считаем, что в предстоящие недели вслед за завершением послевыборного ралли и в случае отсутствия прогресса в выделении новых пакетов помощи экономикам спрос на защитные активы будет расти. Это поддержит рост цен на золото, которые могут возвратиться на уровни выше $1 900/т.у. уже на предстоящей неделе", - прогнозирует Тихомиров.