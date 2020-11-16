Credit Suisse поднял рейтинг акций EM до "выше рынка"

Credit Suisse повысил рейтинг акций развивающихся рынков (EM) до "выше рынка" по итогам собрания инвестиционного комитета инвестбанка.

Как говорится в аналитическом материале, Credit Suisse ожидает, что устойчивый рост и увеличение прибыли в Азии, особенно в Китае, окажут поддержку и будут способствовать еще большему усилению показателей.

"Экономические перспективы большинства стран с развивающейся экономикой улучшаются, и ослабление доллара США только поможет этому. Предпочтительным способом использования этой позиции в портфелях, на наш взгляд, является его расширение за счет азиатского региона в связи с его превосходными показателями и динамикой рынка. В течение последних месяцев мы уже сместили фокус на развивающихся рынках в сторону Азии, поскольку Китай взял вирус под контроль", - пишут аналитики инвестбанка.

По мнению экспертов Credit Suisse, на фоне того, что S&P 500 недавно за короткий период приблизился к рекордным показателям начала сентября, индикаторы свидетельствуют о том, что рынок временно стал перекупленным.

"Тем не менее, мы придерживаемся мнения, что прогноз доходности на рынках акций в среднесрочной перспективе выглядит привлекательно, - пишут специалисты инвестбанка. - Об этом свидетельствует несколько факторов: во-первых, компании в целом достаточно хорошо пережили связанное с локдауном сокращение экономики, что видно исходя из тенденций к пересмотру ожидаемой прибыли относительно предыдущих прогнозов. Во-вторых, центральные банки США и Европы все ещё твердо настроены на поддержку бизнеса для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Это значительно снижает циклические риски больших отклонений и тем самым повышает привлекательность рисковых активов. В-третьих, по мере приближения наступления момента, когда вакцина от коронавируса станет массово доступна, что, по нашим оценкам, произойдет в первой половине 2021 года, беспокойство инвесторов по поводу COVID-19, скорее всего, ослабнет ещё больше".

Заявление компании Pfizer о том, что эффективность ее вакцины превысила 90%, подтверждает данную позицию. Однако до тех пор, пока вакцина не станет общедоступной, волатильность, скорее всего, останется высокой. Учитывая перекупленность рынка, эксперты инвестбанка сохраняют стратегический уровень акций развитых рынков. Значительное ухудшение ситуации с COVID-19 в краткосрочной перспективе, особенно в США, или сохранение слабых экономических показателей, усугубляемое отсрочкой по введению пакета стимулирующих мер в США, могут спровоцировать кратковременный разворот.

"Мы ожидаем дальнейшего снижения курса доллара США по отношению к нашей широкой корзине валют развитых рынков (DXY), включая евро, иену и швейцарский франк, и мы ожидаем, что эта "слабость" распространится и на валюты развивающихся рынков. Credit Suisse сменил позицию широкой корзины валют развивающихся рынков (MSCI EM FX) на привлекательную. Большинство развивающихся стран (хотя и не все) показывают серьезные перспективы роста и имеют сильные внешнеторговые балансы, что приводит к накоплению золотовалютных резервов", - указывают эксперты Credit Suisse.

Аналитики инвестбанка ожидают привлекательной доходности на кредитных рынках, а также в рамках широкой товарной корзины (BCOM), которая по-прежнему оценивается как "выше рынка".

"Мы сохраняем позиции "выше рынка" по инвестиционным и валютным облигациям развивающихся рынков, а также поддерживаем высокодоходные облигации на стратегическом уровне. Государственные облигации остаются на уровне "ниже рынка"", - заключают эксперты Credit Suisse.