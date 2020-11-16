Потенциал роста акций "Русагро" сохраняется - "ФИНАМ"

"ФИНАМ" сохраняет целевую цену по бумагам "Русагро" на уровне 927 рублей/акция на середину 2021 года, что эквивалентно 9,6%-ному потенциалу роста от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

Группа компаний "Русагро" 16 ноября представила финансовые результаты за третий квартал, а также за 9 месяцев 2020 года. "Заметим, что чистая прибыль за январь-сентябрь взлетела на 239% г/г и составила 19,018 млрд рублей, тогда как в третьем квартале показатель увеличился на 262% г/г до 11,018 млрд рублей, - подчеркивает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых. - В то же время выручка компании повысилась в минувшем квартале на 11% г/г до 37,526 млрд рублей, а с начала года показатель составил 108,762 млн рублей, что на 10% выше показателя аналогичного периода 2019 года".

Также эксперт отмечает, что в условиях пандемии коронавируса наблюдалось повышение спроса на потребительские товары, при этом затраты компании оставались на стабильном уровне. Кроме того, рост цен реализации во всех продуктовых группах также способствовал успешной деятельности всех сегментов бизнеса "Русагро", кроме сахарного, где квартальная выручка сократилась на 10% г/г.

""Русагро" удалось сохранить производительность на заводах и стройках на прежнем высоком уровне, а также эффективно продолжать сбор урожая. Помимо этого, компания внедрила новые производственные протоколы, улучшила ликвидность и оказала поддержку инфраструктуре здравоохранения в основных регионах присутствия. Заметим, что чистый долг по состоянию на 30 сентября составил 53,302 млрд рублей против 61,740 млрд рублей на конец 2019 года. Таким образом, показатель снизился на 14%", - указывает Малых.