Энергетический сектор ждет уверенное возрождение - Saxo Bank

Энергетический сектор ждет уверенное возрождение, но в данное время нужно терпение, считают аналитики Saxo Bank.

"Нефть взлетела в ответ на новость о вакцине, но несколько снизилась после того, как Управление энергетической информации США, ОПЕК и Международное энергетическое агентство снизили свои прогнозы мирового спроса. МЭА в своем ежемесячном отчете о рынке нефти сократило прогноз мирового спроса на фоне новых карантинных мер и наращивания добычи в таких странах, как Ливия. Оно усилило давление на ОПЕК+, чтобы добиться отсрочки повышения добычи, которое там планировали на 1 января. 1 декабря группа проведет совещание по дальнейшим действиям", - отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

МЭА в ожидании этого совещания пишет в отчете: "Поскольку вакцина от COVID-19 вряд ли придет на помощь мировому рынку нефти в ближайшее время, сочетание слабеющего спроса и растущего предложения дает трудную обстановку... Пока фундаментальные показатели не изменятся, перебалансировка рынка будет продвигаться медленно".

Группа ОПЕК+ снизила свой прогноз спроса на этот и 2021 годы, при этом существенное восстановление ожидается не раньше второй половины следующего года.

"Энергетический сектор в конце концов ждет уверенное возрождение, но сейчас нужно терпение, - заключает Хансен. - Этот сектор пострадал сильнее всех, так как карантины и снижение мобильности населения обвалили спрос на топливо. Со временем вакцина нормализует спрос, но не следует забывать, что, в отличие от акций, нефть и вообще сырьевые товары лишены роскоши оцениваться только по ожиданиям, так как спрос и предложение должны каждый день находиться в равновесии. Слишком много предложения - и цена падает, чтобы снизить предложение и привлечь спрос, например, через покупку с целью хранения".