Рубль может немного укрепиться, но вряд ли опустится ниже 76,3-76,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может немного укрепиться с текущих уровней, но вряд ли опустится ниже 76,3-76,5 руб./$1, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Динамика российского сегмента на минувшей неделе в целом соответствовала глобальным настроениям. Дополнительную поддержку рублю оказала ситуация на рынке нефти, стоимость которой подрастала после сообщений о начале участниками ОПЕК+ переговоров о продлении действующих сокращений добычи на первые месяцы 2021 года. В целом новостной фон вокруг рубля остается нейтральным, нефть остается вблизи $43/барр. и может получить поддержку от новостей со встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК. На этом фоне динамика рублевого сегмента в ближайшие дни сохранит зависимость от глобального интереса к риску, рубль может немного укрепиться с текущих уровней, но вряд ли опустится ниже 76,3-76,5 руб./$", - отмечают аналитики банка.