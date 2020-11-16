Короткие ОФЗ привлекательны в среднесрочной перспективе, с точки зрения баланса рисков и доходности - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка считают позиционирование в коротких ОФЗ более сбалансированным, с точки зрения риска и доходности, на среднесрочную перспективу, говорится в комментарии банка.

Минфин досрочно исполнил рекордный квартальный план по заимствованиям на 4К20, что вкупе с размещением еврооблигаций в евро означает почти полное исполнение предусмотренной бюджетом программы заимствований на 2020 г., отмечают специалисты Газпромбанка. До конца года Минфину осталось занять всего около 100 млрд руб.

"Одновременно на рынок возвращаются позитивные настроения. Совокупность этих факторов говорит о том, что длинный отрезок кривой до конца года может показать положительную динамику, а наша цель по спреду 10-3 в 140-150 б.п., вероятно, не будет достигнута в 2020 г. При этом она имеет все шансы реализоваться в 2021 г., так как план заимствований на 2021 г. вновь достаточно амбициозен, а Минфин, при наличии конъюнктуры и соответствующей возможности, будет занимать через ОФЗ с фиксированным купоном", - пишут эксперты банка.

"Короткий отрезок кривой в ходе последнего месяца показывал отстающую динамику, однако мы полагаем, что он сохраняет потенциал снижения доходности ближе к уровню 4%, и считаем позиционирование в коротких бумагах более сбалансированным, с точки зрения риска и доходности, на среднесрочную перспективу", - указывают аналитики Газпромбанка.