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16 ноября 2020 года 12:09

Рынок акций РФ утром продолжает рост вслед за миром, индекс МосБиржи обновил максимум с середины августа

Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за подъемом внешних фондовых площадок и нефти на статистике из Азии, индекс МосБиржи обновил максимум с середины августа, при этом лидируют в росте акции "Аэрофлота" и АФК "Система".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3072,07 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1258,06 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 76,85 рубля (-0,54 рубля), золото стоит $1889,8 за тройскую унцию (+0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,5%), АФК "Система" (+3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,3% и +2,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Московской Биржи" (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, торги на рынке акций в понедельник пройдут в позитивном ключе на новостях о подписании экономического партнерства в Азии и ожиданиях итогов встречи технического комитета ОПЕК+. От картеля не ждут никаких изменений по квотам, поскольку число заражений продолжается увеличиваться.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что поддержку рынка оказывает сохраняющийся "спрос на риск" на рынках в целом. Опубликованные утром статданные показали, что экономика КНР вернулась на траекторию роста (оборот розничной торговли и объемы промпроизводства в Китае в октябре оказались выше уровней предыдущего года), что в сочетании с ожиданиями успехов во внедрении вакцины против коронавируса дает трейдерам на рынках акций основания для проявления оптимизма.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным, но во многом надуманным, драйвером роста являются ожидания принятия новой стимулирующей программы американской экономики.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости возобновления переговоров по этому вопросу, но пока республиканцы вновь говорят об избыточности пакета в размере $2,4 трлн. Не исключено, что они согласятся с данным предложением лишь после того, как кресло главы Белого дома займет Байден.

Для индекса МосБиржи сопротивлением теперь выступает район 3080 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы. Но для переписывания рекордов техническая коррекция просто необходима. Когда она наступит, зависит не только от динамики Америки, но и в большей части от притока средств западных инвесторов - именно этот фактор является основным драйвером роста российских акций. Лучшим оперативным индикатором такого отношения нерезидентов является динамика акций Сбербанка (247,7 руб.), которые пробили сопротивление 244 руб.

Доллар продолжает снижаться к корзине мировых валют. Пара евро-доллар взяла курс на сильное сопротивление $1,19, которое ранее пробить не удавалось. Это поддерживает цены на золото, которые отошли от опасной черты $1850 за тройскую унцию и приближаются к отметке $1900 - ее пробой откроет дорогу на $2000 за унцию.

Нефть пока игнорирует негативную пятничную статистику от Baker Hughes о росте числа активных буровых установок в Штатах. Трейдеры ждут новостей со встречи ОПЕК+, которая завершится во вторник заседанием министерского комитета. Базовым сценарием является продление нынешних квот добычи на начало следующего года. Нефть Brent подбирается к сопротивлению $43,5 за баррель, и не исключено, что попробует его преодолеть. Однако к покупкам присоединяться очень рискованно, с большой вероятностью, уже во вторник пройдет коррекция "по факту" встречи ОПЕК+, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, настроения на мировых рынках в понедельник позитивные, покупки акций подогреваются хорошей статистикой о ВВП Японии за 3-й квартал и по промпроизводству в Китае за октябрь. В ходе торгов российский рынок предпримет попытку продолжения восходящей динамики, однако ближе к концу сессии возможна активизация коррекционных настроений, чему поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по "длинным" позициям.

Тем временем, ослабление эйфории, связанной с новостями о вакцине от COVID-19 от Pfizer и BioNtech, может вернуть фокус внимания инвесторов на текущие риски, вызванные распространением коронавируса, в частности, в виде возможного ужесточения карантинных ограничений в Европе и США. Высокие темпы роста числа инфицированных заставляют власти идти на подобные шаги.

Сдерживать покупки будут и риски роста напряженности в отношениях между США и Европы с Китаем. В частности, в ближайшие недели ожидается введение ряда жестких мер в отношении Китая со стороны США. Риски ухудшения взаимоотношения между странами грозят введением пошлин на китайские товары в Штатах, что скажется на мировой торговле и экономике. В случае роста вероятности развития данного сценария, отношение инвесторов к рисковым активам будет ухудшаться. Однако влияние данного фактора будет сдерживаться ожиданием прихода нового президента в США.

Плюс к этому сохраняется неопределенность, связанная с результатами выборов в США. Трамп заявил, что готов продолжить оспаривать результаты выборов в судах и уже на текущей неделе ожидает "хорошие" новости по этому вопросу. Это может затянуть передачу власти новому президенту, что добавит нервозности рынкам, считает Зварич.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 1-1,4%, S&P 500 (+1,4%) достиг рекордного максимума, превысив 3585 пунктов. Инвесторы делали ставки на акции компаний, которые выиграют от разработки вакцины от коронавируса и экономического восстановления в следующем году.

Поддержку рынку на протяжении недели оказывало сообщение американской Pfizer о 90%-ной эффективности вакцины от коронавируса, которую фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг заявил, что слишком рано говорить о том, как прогресс в разработке вакцины от коронавируса повлияет на экономику США, особенно с учетом увеличения числа заражений, которое может ослабить недавно начавшееся восстановление экономики. "Следующие несколько месяцев могут быть непростыми", - сказал он.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,6%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%) на фоне статистики из Японии и Китая.

ВВП Японии в III квартале вырос на рекордные 21,4% в годовом выражении после самого значительного спада в истории на 28,1% в апреле-июне, свидетельствуют предварительные официальные данные. В результате объем экономики достиг 508 трлн иен ($4,85 трлн). В поквартальном выражении рост в июле-сентябре составил 5%, что также является рекордом, после падения на 8,2% во втором квартале. Это первое увеличение показателя за последние четыре квартала на фоне восстановления экономики после шока, вызванного пандемией COVID-19. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный прирост - на 4,4% за квартал и на 18,9% за год, сообщает Trading Economics.

Кроме того, в октябре усилилась экономическая активность в Китае благодаря повышению производства и потребительских расходов, а также стимулирующих мер правительства. Розничные продажи выросли на 4,3% в годовом выражении после подъема на 3,3% в сентябре. Объем промпроизводства в КНР в октябре повысился на 6,9% в годовом выражении - максимум с декабря прошлого года; эксперты в среднем ожидали роста на 6,5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил ликвидность в банковскую систему в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), при этом сохранив уровень ставки по однолетним кредитам. Регулятор в понедельник предоставил 800 млрд юаней ($121 млрд), стоимость кредитов на один год осталась на отметке 2,95% годовых седьмой месяц подряд, сообщил в пресс-релизе НБК. Последний раз банк менял ставку в апреле: тогда она была снижена до 2,95% с 3,15% годовых. Текущий уровень ставки является минимальным с момента запуска MLF в сентябре 2014 года.

Тем временем, президент США Дональд Трамп намерен принять ряд жестких мер в отношении Китая, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

Администрация Трампа планирует ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, государственных структур и чиновников за предполагаемое соучастие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также в связи с угрозами национальной безопасности США. Отмечается, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждают расширение списка китайских компаний, которые, как считает Минобороны США, имеют связи с китайскими военными.

Как сообщили источники, Трамп намерен предпринять данные меры, чтобы сделать политически неприемлемым для администрации Джо Байдена изменение курса в отношении Китая, если победа на состоявшихся 3 ноября президентских выборах будет отдана кандидату от Демократической партии.

На нефтяном рынке цены также растут после взлета более чем на 8% по итогам минувшей недели; цена Brent находится на $0,65 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,54 за баррель (+1,8% и -1,7% в пятницу), декабрьская цена WTI - $40,96 за баррель (+2,1% и -2,4% в пятницу).

В понедельник росту нефтяных цен способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".

Помимо этого, оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам восьмой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 236 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+9,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,4%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3%).

Подешевели ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,72 млрд рублей (из них 6,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,81 млрд рублей - на бумаги "Газпрома", 1,43 млрд рублей - на акции "Аэрофлота").


Опубликовано: /Финмаркет/
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