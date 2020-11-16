Основные риски для рынка ОФЗ на этой неделе по-прежнему связаны с коронавирусом - Уралсиб

Основные риски для рынка ОФЗ на этой неделе по-прежнему связаны с коронавирусом, а также действующими и вводимыми ограничениями в Европе, США и России, отмечается в обзоре "Уралсиба".

По мнению аналитика корпорации Ирины Лебедевой, эти ограничения могут привести к снижению нефтяных котировок и ослаблению рубля, что по-прежнему является негативным фактором для госбумаг. Кроме того, наблюдаемое в последнее время ускорение инфляции в России способно привести к тому, что рынок полностью разуверится в возможности ЦБР продолжить цикл снижения ключевой ставки в обозримом будущем, а это приведет к росту доходности как минимум на коротком участке суверенной кривой, полагает эксперт.