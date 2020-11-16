Приток ливийской нефти может оказать ощутимое давление на рыночный баланс - BCS Express

Приток ливийской нефти может оказать ощутимое давление на рыночный баланс, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Игоря Галактионова.

"Источники Reuters сообщили, что добыча нефти в Ливии на 13 ноября уже превысила 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). Это значит, что производство в стране полностью восстановилось с момента форс-мажора в начале года, когда из-за вынужденного закрытия экспортных портов добыча упала почти до 0,1 млн б/с", - отмечает Галактионов.

Ранее Национальная ливийская нефтяная компания (NOC) сообщала, что на 7 ноября добыча была на уровне 1,04 млн б/с. Темпы восстановления значительно опережают прогнозы, что стало неприятным сюрпризом для участников рынка. На фоне снижения автоперевозок в Европе и США рост производства может оказать ощутимое давление на рыночный баланс. Рост предложения на фоне падения спроса, по мнению эксперта, может привести очередному профициту и накоплению запасов.

По оценке МЭА, в ноябре рост мировой добычи может составить более 1 млн б/с. Основной вклад в этот рост могут внести Ливия и США. В то же время статистика по буровой активности в США от Baker Hughes продолжает указывать на рост числа активных буровых установок. Показатель растет восемь недель подряд и по итогам минувшей недели составил 236 уст. (+10 уст. за неделю). Это максимальный уровень с мая 2020 г. В Канаде наблюдался рост на 2 уст., до 39 активных установок.

Являясь индикатором будущей добычи, число активных буровых установок указывает на восстановление сектора и перспективы роста производства. В условиях слабого спроса это может оказать давление на цены, полагает Галактионов.

"Фьючерсы на Brent в понедельник утром подрастают примерно на 1%, частично компенсируя пятничные потери, - констатирует эксперт BCS Express. - В целом с начала месяца наблюдается восходящий тренд: нисходящий канал сентября-октября оказался пробит, локальные минимумы на часовом графике растут. Новости о вакцине поддержали котировки, хотя аналитики достаточно сдержанно оценивают ее позитивный эффект на среднесрочном горизонте. По оценке МЭА, до конца I полугодия 2021 г. ее эффект на спрос может быть незначительным".

По мнению Галактионова, в такой ситуации рынку может потребоваться другая поддержка. В ближайшие недели внимание рынка может быть сфокусировано на заявления участников ОПЕК+, которые могут продлить действующие сокращения в размере 7,7 млн б/с на несколько месяцев 2021 г. Ранее предполагалось, что с января сокращения будут смягчены до 5,7 млн б/с. На этой неделе пройдет заседание технического комитета ОПЕК+, который сформирует свои рекомендации к официальной встрече министров, назначенной на 30 ноября - 1 декабря.