Курс рубля на текущей неделе будет зависеть от движений мировых финансовых площадок и колебаний спроса на риск - Росбанк

Фокус для курса рубля по отношению к основным валютам на текущей неделе по-прежнему останется на движениях мировых финансовых площадок и колебаниях глобального спроса на риск, учитывая ограниченное количество важных локальных драйверов, говорится в комментарии Росбанка.

Специалисты отмечают, что по итогам очередной волатильной недели курс рубля остался почти без изменений. "И это притом что недельный диапазон колебаний USD/RUB составил ни много ни мало 2,7%. Сопоставимые итоги недели наблюдаются для большинства валют развивающихся стран - за исключением турецкой лиры, которая укрепилась на 11,2% против доллара США. Краткосрочное пробитие 50-дневной скользящей средней (текущий уровень 77,18 руб./$1) не принесло явного позитива для USD/RUB - валюта оперативно вернулась к технической отметке в ответ на ухудшение коронавирусного фона", - обращают внимание в Росбанке.