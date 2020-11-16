Рубль может вернуться на уровни выше 76,00 руб./$1 в течение недели - "ЛОКО-Инвест"

Рубль на текущей неделе может вернуться на уровни выше 76,00 руб./$1, сообщается в комментарии "ЛОКО-Инвеста". По мнению директора по инвестициям Дмитрия Полевого, для восстановления рубля нужна ясность с политикой Байдена и общим внешним фоном.

"Рубль завершил неделю с минимальными изменениями, хотя на неделе мы видели и цифру 76,00 руб./$1, и почти 78,00 руб./$1, - отмечает Полевой. - Спекулятивная позиция в рубле, по последним данным CFTC, остается отрицательной, указывая на отсутствие изменений в головах спекулянтов. Локально спрос на валюту также сохраняется, несмотря на продажи экспортеров. Видимо, из-за высокой степени неопределенности компании-импортеры любой рост рубля используют для хеджирования будущих потоков через форварды, что заставляет банки-контрагенты закрывать эту валютную позицию на спот-рынке".

По мнению эксперта, для восстановления рубля нужна ясность с политикой Байдена и общим внешним фоном. "Судя по отдельным комментариям, многие иностранцы ждут точки входа в рубль, но пока опасаются активных действий и торгуют "накоротке". В преддверии налогов продажи экспорта на неделе могут вернуть рубль выше 76,00 руб./$1", - прогнозирует Полевой.