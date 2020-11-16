16 ноября 2020 года 10:27
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря растущей нефти и спросу на риск
Москва. 16 ноября. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,93-77,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,995 руб./$1 (-39,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,2275 руб./EUR1 (-35,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 37,5 копейки к уровню закрытия пятницы, до 83,4 рубля.
Доллар при этом оказался на 33,12 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,47 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов является следствием улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.
Цены на нефть в понедельник повышаются после роста более чем на 8% по итогам минувшей недели. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник составила $43,28 за баррель, что на 1,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,7% - до $42,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,75 за баррель, что на 1,54% выше уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы снизились в цене на 2,4% - до $40,13 за баррель.
Росту нефтяных цен способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".
Помимо этого, оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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16 ноября 2020 года 19:45
Москва. 16 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
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16 ноября 2020 года 19:36
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Pioneer Natural Resources, Microchip Technology, Alibaba, PayPal и JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Мы включаем в топ-5 этой недели крупную нефтегазовую... читать дальше
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16 ноября 2020 года 19:15
Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с очередного скачка вверх вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью, подогретыми статистикой из Азии, новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 компании Moderna, а также ожиданиями известий от ОПЕК+; индекс Мосбиржи обновил максимум с середины августа, при этом лидировали в росте акции металлургов. читать дальше
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16 ноября 2020 года 19:11
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "АЛРОСА", НЛМК, "МТС", "ФосАгро" и "Аэрофлот", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Мы включаем на этой неделе в топ-5 "АЛРОСА". Это группа российских компаний, занимающая... читать дальше
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16 ноября 2020 года 19:00
Рубль на текущей неделе получит поддержку стартующего налогового периода, говорится в комментарии Газпромбанка.
"Рубль в понедельник на фоне позитивных настроений на глобальных рынках продолжает демонстрировать позитивную динамику, - отмечают аналитики инвестбанка. - На предстоящей неделе на... читать дальше
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16 ноября 2020 года 18:47
Москва. 16 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, который сформировался еще на прошлой неделе на позитивных новостях о вакцине от COVID1-19; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2027 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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16 ноября 2020 года 18:40
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) с 360 рубля до 220 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.
Рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг осталась без изменения.
"Мы понизили... читать дальше
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16 ноября 2020 года 18:14
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ, поскольку поддержку оптимистичным долгосрочным прогнозам оказывает в целом благоприятный настрой рынков по отношению к EM, говорится в обзоре.
Потоки фондов акций EM и России поставили новый рекорд в... читать дальше
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16 ноября 2020 года 17:51
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 6,9 рубля до 6,8 рубля за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за третий квартал 2020 года по МСФО, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова.
Рекомендация... читать дальше
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16 ноября 2020 года 17:34
Вероятно сохранение высокой волатильности курса рубля, его динамика преимущественно отражает изменения в отношении глобальных инвесторов к риску, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"Своей собственной динамики у рубля по-прежнему нет: движения его курса преимущественно отражают... читать дальше
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16 ноября 2020 года 17:13
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события недели в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут комитет ОПЕК+, отчеты "МТС", "Газпром нефти", розничные продажи в США и России.
Эксперты отмечают, что во вторник состоится встреча министерского мониторингового комитета... читать дальше
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16 ноября 2020 года 16:58
Москва. 16 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
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16 ноября 2020 года 16:57
Новости о вакцинах от коронавируса, скорее всего, не поменяют правила игры на рынке золота, говорится в комментарии Saxo Bank.
Золото упало до $1865 за унцию на фоне новостей об эффективности на 94,5% американской вакцины Moderna от коронавируса.
"Вместе с сообщениями от Pfizer/BioNTech (и... читать дальше
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16 ноября 2020 года 16:28
Рубль, вероятно, сможет протестировать уровень в 76 руб./$1 и приблизиться к отметке 90 руб./EUR1 при сохранении оптимистичной волны, говорится в комментарии "Открытие Брокер".
Положительное влияние на рубль в понедельник оказывает нефть, которая растёт на сильных азиатских данных и надеждах на... читать дальше
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16 ноября 2020 года 16:01
Аналитики BCS Express повышают целевую цену бумаг в открытой в сентябре инвестиционной идее по акциям "Детского мира" со 122 рублей до 128 рублей, сообщается в комментарии.
Как говорится в нем, поддержание и усиление динамики операционных показателей в онлайн-сегменте является хорошим сигналом... читать дальше
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