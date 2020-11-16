Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря растущей нефти и спросу на риск

Москва. 16 ноября. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,93-77,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,995 руб./$1 (-39,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,2275 руб./EUR1 (-35,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 37,5 копейки к уровню закрытия пятницы, до 83,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,12 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,47 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов является следствием улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Цены на нефть в понедельник повышаются после роста более чем на 8% по итогам минувшей недели. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник составила $43,28 за баррель, что на 1,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,7% - до $42,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,75 за баррель, что на 1,54% выше уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы снизились в цене на 2,4% - до $40,13 за баррель.

Росту нефтяных цен способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".

Помимо этого, оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.