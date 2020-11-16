Рубль в понедельник может укрепиться до 76,6 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в понедельник, вероятно, укрепится до 76,6 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

"Рубль в понедельник утром дорожает вслед за валютами развивающихся рынков и нефтью, возможно его укрепление до 76,6 за доллар. На рынках преобладает позитивный настрой после того, как в выходные 15 стран АТР, на которые приходится 30% мирового ВВП, объявили о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Этот оптимизм сейчас сильнее негатива от сложной эпидемиологической ситуации в Европе и США", - отмечают эксперты Sberbank CIB.

Также аналитики банка считают, что котировки Брент могут вырасти до $43,7/барр. и нацелиться на $44,5/барр. Поддержку им оказывает интерес к рискованным активам, а также хорошие макроэкономические данные, вышедшие утром в Китае и Японии. В центре внимания в понедельник заседание технического комитета ОПЕК+ и отчёт по продуктивности бурения в США.

Индекс Мосбиржи по итогам пятницы практически не изменился. Сегодня аналитики Sberbank CIB ожидают умеренного роста российского рынка акций благодаря довольно позитивному внешнему фону и повышению цен на нефть.