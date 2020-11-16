Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 и на уровне 91,5-92,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Разрастание пандемии в мире вызывает снижение интереса к риску и сокращение нефтяных котировок, что оказывает давление на курс национальной валюты, - отмечает Тузов. - В США, Европе и азиатских странах (в частности, в Японии) фиксируются новые рекорды по заболеваемости коронавирусом. Штаты и ЕС усиливают карантинные меры, что, очевидно, приведет к сокращению спроса на энергоносители".

Одновременно ОПЕК и МЭА ухудшают прогнозы по восстановлению спроса на нефть в текущем и в 2021 годах, указывает эксперт инвесткомпании. За последнюю неделю запасы сырья в США выросли сверх ожидаемого - на 4,28 млн баррелей против прогнозируемых 3 млн баррелей. Добыча в Ливии растет и составляет уже 1 млн баррелей в сутки.

"Совокупность обозначенных факторов свела на нет эйфорию от появления вакцины от коронавируса. Очевидно, что до реальных положительных изменений в глобальной экономике еще очень далеко - отсюда и соответствующая реакция рынков", - считает аналитик "Универ Капитала".

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent в пятницу составила 42,89 доллара за баррель (-1,47%), декабрьские контракты на нефть марки WTI снизились на 1,85% и составили 40,36 долларов за баррель, констатирует Тузов.