Торги Brent в понедельник пройдут, скорее всего, в диапазоне $42-44/барр. - Промсвязьбанк

Торги нефтью марки Brent в понедельник пройдут, скорее всего, в диапазоне $42-44 за баррель, дисбаланс на рынке нефти сохраняется, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"Цены на нефть марки Brent на утро понедельника растут после пятничного снижения, подбираясь к верхней части ожидаемого нами диапазона $42-44 за баррель. Из новостей отметим комментарии советника Дж.Байдена, что новая власть пока против введения жесткого национального карантина, что сглаживает негативные ожидания по восстановлению спросу на энергоносители. Китай порадовал статистикой по переработке нефти за октябрь, показав рост на 2,6% г/г за октябрь, до исторически рекордного уровня в 14,09 млн барр./день, вследствие сильного спроса населения в течение длительных выходных, - пишет управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. - Тем не менее, считаем эти новости локальным позитивом, ситуация с коронавирусом остается тяжелой, также сохраняется дисбаланс на рынке нефти".