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16 ноября 2020 года 10:11
Торги Brent в понедельник пройдут, скорее всего, в диапазоне $42-44/барр. - Промсвязьбанк
Торги нефтью марки Brent в понедельник пройдут, скорее всего, в диапазоне $42-44 за баррель, дисбаланс на рынке нефти сохраняется, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Цены на нефть марки Brent на утро понедельника растут после пятничного снижения, подбираясь к верхней части ожидаемого нами диапазона $42-44 за баррель. Из новостей отметим комментарии советника Дж.Байдена, что новая власть пока против введения жесткого национального карантина, что сглаживает негативные ожидания по восстановлению спросу на энергоносители. Китай порадовал статистикой по переработке нефти за октябрь, показав рост на 2,6% г/г за октябрь, до исторически рекордного уровня в 14,09 млн барр./день, вследствие сильного спроса населения в течение длительных выходных, - пишет управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. - Тем не менее, считаем эти новости локальным позитивом, ситуация с коронавирусом остается тяжелой, также сохраняется дисбаланс на рынке нефти".
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16 ноября 2020 года 19:45
Москва. 16 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:36
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Pioneer Natural Resources, Microchip Technology, Alibaba, PayPal и JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы включаем в топ-5 этой недели крупную нефтегазовую... читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:15
Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с очередного скачка вверх вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью, подогретыми статистикой из Азии, новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 компании Moderna, а также ожиданиями известий от ОПЕК+; индекс Мосбиржи обновил максимум с середины августа, при этом лидировали в росте акции металлургов. читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:11
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "АЛРОСА", НЛМК, "МТС", "ФосАгро" и "Аэрофлот", говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы включаем на этой неделе в топ-5 "АЛРОСА". Это группа российских компаний, занимающая... читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:00
Рубль на текущей неделе получит поддержку стартующего налогового периода, говорится в комментарии Газпромбанка. "Рубль в понедельник на фоне позитивных настроений на глобальных рынках продолжает демонстрировать позитивную динамику, - отмечают аналитики инвестбанка. - На предстоящей неделе на... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:47
Москва. 16 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, который сформировался еще на прошлой неделе на позитивных новостях о вакцине от COVID1-19; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2027 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:40
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) с 360 рубля до 220 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг осталась без изменения. "Мы понизили... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:14
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ, поскольку поддержку оптимистичным долгосрочным прогнозам оказывает в целом благоприятный настрой рынков по отношению к EM, говорится в обзоре. Потоки фондов акций EM и России поставили новый рекорд в... читать дальше
.16 ноября 2020 года 17:51
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 6,9 рубля до 6,8 рубля за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за третий квартал 2020 года по МСФО, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова. Рекомендация... читать дальше
.16 ноября 2020 года 17:34
Вероятно сохранение высокой волатильности курса рубля, его динамика преимущественно отражает изменения в отношении глобальных инвесторов к риску, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Своей собственной динамики у рубля по-прежнему нет: движения его курса преимущественно отражают... читать дальше
.16 ноября 2020 года 17:13
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события недели в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут комитет ОПЕК+, отчеты "МТС", "Газпром нефти", розничные продажи в США и России. Эксперты отмечают, что во вторник состоится встреча министерского мониторингового комитета... читать дальше
.16 ноября 2020 года 16:58
Рубль уверенно растет к доллару и евро в понедельник днем благодаря дорожающей нефти и спросу на риск
Москва. 16 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
.16 ноября 2020 года 16:57
Новости о вакцинах от коронавируса, скорее всего, не поменяют правила игры на рынке золота, говорится в комментарии Saxo Bank. Золото упало до $1865 за унцию на фоне новостей об эффективности на 94,5% американской вакцины Moderna от коронавируса. "Вместе с сообщениями от Pfizer/BioNTech (и... читать дальше
.16 ноября 2020 года 16:28
Рубль, вероятно, сможет протестировать уровень в 76 руб./$1 и приблизиться к отметке 90 руб./EUR1 при сохранении оптимистичной волны, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Положительное влияние на рубль в понедельник оказывает нефть, которая растёт на сильных азиатских данных и надеждах на... читать дальше
.16 ноября 2020 года 16:01
Цель по открытой в сентябре инвестидее в акциях Детского мира повышена со 122 до 128 руб. - BCS Express
Аналитики BCS Express повышают целевую цену бумаг в открытой в сентябре инвестиционной идее по акциям "Детского мира" со 122 рублей до 128 рублей, сообщается в комментарии. Как говорится в нем, поддержание и усиление динамики операционных показателей в онлайн-сегменте является хорошим сигналом... читать дальше
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