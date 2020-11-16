Вероятно умеренное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам в понедельник утром - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торговой сессии в понедельник, сообщается в комментарии банка.

"Поддержку рублю, кроме роста цен на нефть, окажет некоторое укрепление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль в начале торгов отступит в район 77,1 руб./$1. В дальнейшем американская валюта может перейти к консолидации у достигнутых уровней. При этом в рамках предстоящей недели видим риски для рубля, которые способны привести к возвращению доллара в диапазон 77,5-80 руб./$1", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.