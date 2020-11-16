.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно умеренное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам в понедельник утром - Промсвязьбанк
.
16 ноября 2020 года 09:50
Вероятно умеренное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам в понедельник утром - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка ожидают умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торговой сессии в понедельник, сообщается в комментарии банка. "Поддержку рублю, кроме роста цен на нефть, окажет некоторое укрепление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль в начале торгов отступит в район 77,1 руб./$1. В дальнейшем американская валюта может перейти к консолидации у достигнутых уровней. При этом в рамках предстоящей недели видим риски для рубля, которые способны привести к возвращению доллара в диапазон 77,5-80 руб./$1", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
.
16 ноября 2020 года 19:45
Москва. 16 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:36
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Pioneer Natural Resources, Microchip Technology, Alibaba, PayPal и JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы включаем в топ-5 этой недели крупную нефтегазовую... читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:15
Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с очередного скачка вверх вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью, подогретыми статистикой из Азии, новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 компании Moderna, а также ожиданиями известий от ОПЕК+; индекс Мосбиржи обновил максимум с середины августа, при этом лидировали в росте акции металлургов. читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:11
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "АЛРОСА", НЛМК, "МТС", "ФосАгро" и "Аэрофлот", говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы включаем на этой неделе в топ-5 "АЛРОСА". Это группа российских компаний, занимающая... читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:00
Рубль на текущей неделе получит поддержку стартующего налогового периода, говорится в комментарии Газпромбанка. "Рубль в понедельник на фоне позитивных настроений на глобальных рынках продолжает демонстрировать позитивную динамику, - отмечают аналитики инвестбанка. - На предстоящей неделе на... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:47
Москва. 16 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, который сформировался еще на прошлой неделе на позитивных новостях о вакцине от COVID1-19; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2027 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:40
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) с 360 рубля до 220 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. Рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг осталась без изменения. "Мы понизили... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:14
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют умеренно позитивный взгляд на рынок акций РФ, поскольку поддержку оптимистичным долгосрочным прогнозам оказывает в целом благоприятный настрой рынков по отношению к EM, говорится в обзоре. Потоки фондов акций EM и России поставили новый рекорд в... читать дальше
.16 ноября 2020 года 17:51
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 6,9 рубля до 6,8 рубля за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за третий квартал 2020 года по МСФО, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова. Рекомендация... читать дальше
.16 ноября 2020 года 17:34
Вероятно сохранение высокой волатильности курса рубля, его динамика преимущественно отражает изменения в отношении глобальных инвесторов к риску, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Своей собственной динамики у рубля по-прежнему нет: движения его курса преимущественно отражают... читать дальше
.16 ноября 2020 года 17:13
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события недели в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут комитет ОПЕК+, отчеты "МТС", "Газпром нефти", розничные продажи в США и России. Эксперты отмечают, что во вторник состоится встреча министерского мониторингового комитета... читать дальше
.16 ноября 2020 года 16:58
Рубль уверенно растет к доллару и евро в понедельник днем благодаря дорожающей нефти и спросу на риск
Москва. 16 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
.16 ноября 2020 года 16:57
Новости о вакцинах от коронавируса, скорее всего, не поменяют правила игры на рынке золота, говорится в комментарии Saxo Bank. Золото упало до $1865 за унцию на фоне новостей об эффективности на 94,5% американской вакцины Moderna от коронавируса. "Вместе с сообщениями от Pfizer/BioNTech (и... читать дальше
.16 ноября 2020 года 16:28
Рубль, вероятно, сможет протестировать уровень в 76 руб./$1 и приблизиться к отметке 90 руб./EUR1 при сохранении оптимистичной волны, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Положительное влияние на рубль в понедельник оказывает нефть, которая растёт на сильных азиатских данных и надеждах на... читать дальше
.16 ноября 2020 года 16:01
Цель по открытой в сентябре инвестидее в акциях Детского мира повышена со 122 до 128 руб. - BCS Express
Аналитики BCS Express повышают целевую цену бумаг в открытой в сентябре инвестиционной идее по акциям "Детского мира" со 122 рублей до 128 рублей, сообщается в комментарии. Как говорится в нем, поддержание и усиление динамики операционных показателей в онлайн-сегменте является хорошим сигналом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.