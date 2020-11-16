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16 ноября 2020 года 09:48

Утренние прогнозы: позитивная динамика

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов понедельника в России.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3035-3050 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3020, 3010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3060, 3070 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около уровня открытия. Его дальнейший внутридневной рост может быть затруднен близкими техническими сопротивлениями".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в понедельник откроется ростом, который в первые часы торгов может превысить 1%".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На сложившемся внешнем фоне в начале дня ожидаем подъема российских акций, что позволит индексу Мосбиржи перейти в середину диапазона 3000-3100 пунктов. В ходе торгов российский рынок предпримет попытку продолжения восходящей динамики, однако ближе к концу сессии возможна активизация коррекционных настроений, чему поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На старте дня ждём позитивной динамики от российского рынка акций".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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