Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 16 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума. Инвесторы делали ставки на акции компаний, которые выиграют от разработки вакцины от коронавируса и экономического восстановления в следующем году. По итогам недели значение Dow Jones увеличилось на 4,1%, S&P 500 - на 2,16% после того как компания Pfizer в понедельник сообщила о 90%-ной эффективности вакцины от коронавируса, которую фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech.

Тем временем среднее суточное число новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло по меньшей мере на 5% в 47 американских штатах, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Количество госпитализаций увеличивается по меньшей мере в 46 штатах. В четверг в США впервые было зарегистрировано более 150 тыс. новых случаев заражения. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг заявил, что слишком рано говорить о том, как прогресс в разработке вакцины от коронавируса повлияет на экономику США, особенно с учетом увеличения числа заражений, которое может ослабить недавно начавшееся восстановление экономики. "Следующие несколько месяцев могут быть непростыми", - сказал он.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю на позитивной ноте благодаря хорошим макроэкономическим данным, а также повышению американского рынка акций в пятницу. Кроме того, в воскресенье в Ханое было подписано крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле - документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). В число стран-участников соглашения вошли 10 стран-членов АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам), а также Китай, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия. ВРЭП формирует торговое объединение, на которое приходится около 30% мирового населения, экономики и торговли.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов подскочил на 2,14%. ВВП страны в третьем квартале вырос на рекордные 21,4% в годовом выражении после самого значительного спада в истории на 28,1% в апреле-июне, свидетельствуют предварительные официальные данные. В поквартальном выражении подъем в июле-сентябре составил 5%, что также является рекордом, после падения на 8,2% во втором квартале. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Рост розничных продаж в КНР в октябре ускорился до 4,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года с 3,3% в сентябре. Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце повысился на 6,9% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали роста на 6,5%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился за день на 1,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в понедельник поднялся на 1,2% и достиг максимальной отметки за последние девять месяцев.

В свою очередь цены на нефть в понедельник повышаются после роста более чем на 8% по итогам минувшей недели. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $43,29 за баррель, что на 1,19% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,7% - до $42,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,72 за баррель, что на 1,47% выше уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы снизились в цене на 2,4% - до $40,13 за баррель.

В понедельник росту нефтяных цен способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,48 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,579 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 ноября вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 712,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Металлоинвест БО-04 " (+0,63%), "ЕвроХим-001P-06 " (+0,36%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "РУСАЛ Братск-001Р-03 " (-0,2%), "Сбербанк-001Р-SBER12 " (-0,14%) и "Роснефть-001Р-04 " (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ.РФ установил ставку 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-001Р-20 на 10 млрд рублей на уровне 6,4% годовых. Сбор заявок прошел 12 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.

ООО "Онлайн микрофинанс" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций 2-й серии объемом 700 млн рублей на уровне 12,5% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Размещение займа начнется 17 ноября. Банк России 19 и 22 октября зарегистрировал два выпуска облигаций компании 1-2-й серий общим объемом 1,2 млрд рублей. Объем 1-й серии составит 500 млн рублей, 2-й серии - 700 млн рублей. Срок обращения выпусков - 3 года. Выпуск 1-й серии будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, 2-й серии - по открытой подписке.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 16 ноября проведет сбор заявок на ипотечные облигации на сумму 14 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия около 140 базисных пунктов к ОФЗ, ожидаемая дюрация - около 2,75 лет. Облигации гасятся в феврале 2051 года. Техразмещение запланировано на 19 ноября.

Альфа-банк установил ставку 7-12-го купона биржевых облигаций серии БО-22 объемом 5 млрд рублей в размере 5,7% годовых. Выпуск был размещен в ноябре 2017 года, ставка 1-го купона составляла 8,1% годовых. Купоны - полугодовые.