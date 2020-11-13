.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли вместе с миром на новостях о вакцине от Covid-19
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ составила 0,4%
В России в октябре цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4%
 
Зарубежный спрос на российский долг сохраняется - Силуанов
Сделка по размещению двух траншей евробондов РФ в евро, которая состоялась в четверг, доказала, что российский долг по-прежнему пользуется высоким спросом за рубежом, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "Данная сделка стала дебютной после...
 
Снижение ВВП РФ в 3-м квартале замедлилось до 3,6% - Росстат
ВВП РФ в 3-м квартале 2020 года в годовом выражении снизился на 3,6% после падения на 8% во 2-м квартале и роста на 1,6% в 1-м квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата...
 
Граждане стали меньше жаловаться на обман в банках
Уровень мисселинга - продаж одного продукта под видом другого - существенно снизился за последний год. В феврале-сентябре этого года жалоб на мисселинг было почти на треть меньше, чем в таком же периоде 2019 года, сообщили "Известиям" в ЦБ и...
 
13 ноября 2020 года 19:50

Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли вместе с миром на новостях о вакцине от Covid-19

Рынок акций РФ во вторую неделю ноября продолжил ралли на фоне общемирового подъема на новостях от компаний Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19. Индекс МосБиржи подскочил выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1200 пунктов на фоне раллирующей нефти и притока западных инвестиций.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 5 по 11 ноября составил $150 млн (лучший результат с 12 февраля). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $40 млн (лучший результат с 10 июня) по сравнению с чистым оттоком $40 млн на предыдущей неделе.

В период с 9 по 13 ноября индекс МосБиржи вырос на 4,5% и составил 3025,22 пункта, индекс РТС прибавил 4,2% и достиг 1227,78 пункта на фоне роста доллара до 77,61 руб./$1 (+0,2 рубля) и выросшей январской нефти Brent в район $42,9 за баррель (+8,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с ралли вместе с мировыми площадками и выстрелившей нефтью (Brent подскочила к $43 за баррель) на новостях американских СМИ о вероятной победе демократа Джозефа Байдена на выборах в США и известий об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19. Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку ряд министров. Индекс МосБиржи поднялся в район 2990 пунктов, обновив максимум и объем торгов акциями с конца августа; индекс РТС превысил 1236 пунктов.

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

Лидерами роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (+9,1%), поддержку бумагам Сбербанка (+5,7%) оказал отчет за октябрь по РСБУ (чистая прибыль выросла на 9,2% в годовом выражении, до 81,6 млрд рублей).

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем благодаря снижению геополитической напряженности после соглашения о завершении войны в Нагорном Карабахе и возобновлению роста нефти на фоне новостей об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3000 пунктов, но удержать его не смог на фоне наметившейся коррекции в США; лидировали бумаги Сбербанка (+3,3%).

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, будут развернуты российские миротворцы. Нефть Brent после локального отката ниже $42 возобновила подъем в направлении $44 за баррель

В среду рынок акций поднялся выше 3015 пунктов по индексу МосБиржи на фоне продолжившегося ралли нефти и подъема внешних фондовых площадок на новостях о вакцине от COVID-19; лидерами роста выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+6%), несмотря на их исключение из индекса MSCI Russia. Индексный провайдер MSCI включил Mail.ru в индекс MSCI Russia и убрал из него ММК в рамках очередного полугодового пересмотра, все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Акционеры "М.Видео" (+2,4%, до 687,2 рубля) одобрили выплату дивидендов за 2019 год из нераспределенной прибыли в размере 30 рублей на одну акцию; отсечка реестра под дивиденды 20 ноября.

Нефть Brent поднималась выше $45 за баррель на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, к вечеру цена скорректировалась в район $44,5 за баррель.

В четверг попытки рынка акций РФ скорректироваться вслед за мировыми фондовыми площадками завершились очередной волной роста вместе с нефтью, индекс МосБиржи превысил 3025 пунктов (новый максимум с конца августа), индекс РТС поднялся в район 1240 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ (+5,4%) в отсутствие новостей.

Чистая прибыль "АЛРОСА" (-0,3%) по МСФО в январе-сентябре снизилась в 4,7 раза, или на 79%, и составила 10,9 млрд рублей. Чистая прибыль в третьем квартале увеличилась до 7,6 млрд рублей по сравнению с 0,3 млрд рублей во втором квартале.

ГДР TCS Group просели на 1,5% (до 2244 рублей) после обновления утром исторического максимума (цена поднималась до 2366 рублей) на фоне публикации неплохого отчета за третий квартал и новостей о дивидендах. Чистая прибыль по МСФО выросла на 29,8% (до 12,6 млрд рублей), компания намерена выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,25 на одну акцию или ГДР (соответствует одной акции класса А), отсечка реестра - 25 ноября.

Нефть Brent поднималась к $44,5 за баррель в преддверии выхода статистики Минэнерго США по запасам. Данные вышли уже после закрытия основных торгов на Мосбирже, статистика показала рост запасов при прогнозах снижения, что вызвало откат Brent в район $43,3 за баррель.

В конце недели рынок акций умеренно просел на волне коррекции мировых площадок и нефти (Brent просела ниже $43 за баррель); индекс МосБиржи консолидировался в районе 3025 пунктов, индекс РТС просел ниже 1230 пунктов.

Откат сдерживался ростом ряда бумаг во главе с АФК "Система" (+5,9%), обновившей максимум с сентября 2014 года на новостях об оценке Ozon перед IPO ("Система" владеет 42,999% Ozon). Оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 млрд до $12 млрд, в ходе IPO компания при успешном размещении может привлечь от $750 млн, сообщил Forbes.

Акции "Распадской" взлетели на 17,3% - до 153,6 рубля. Совет директоров ПАО "Распадская" в пятницу одобрил цену выкупа акций в размере 164 рубля за штуку у несогласных с крупной сделкой, что оказалось существенно выше рынка и спровоцировало взлет бумаг. "Распадская" планирует купить АО "ОУК "Южкузбассуголь" (100%-ного дочернего предприятия Evraz Plc) за 67,741 млрд рублей.

Мировые рынки снизились на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста заболеваемости COVID-19 и введения новых ограничений для сдерживания распространения инфекции, что негативно скажется на экономике. Эйфория на новостях об успехе испытаний вакцины от коронавируса заметно сократилась из-за неопределенности в отношении сроков, производства, распространения и эффективности лекарства. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года.

По итогам недели с 9 по 13 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Распадской" (+34%), АФК "Система" (+19%), "НОВАТЭКа" (+14%); хуже рынка оказались бумаги Polymetal (-10%), ПАО "Полюс" (-7%), Petropavlovsk (-2%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять новости вокруг итогов президентских выборов в США, о вакцине от Covid-19 и макростатистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2950-3050 пунктов, для индекса РТС - 1150-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 ноября 2020 года 19:45
Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером на фоне падающей нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 13 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 19:35
Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1, но может возобновить укрепление ближе к концу ноября, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в начале текущей недели, напоминают специалисты, получил поддержку благодаря некоторому прояснению итогов...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 19:26
Рынок акций РФ пятницу провел в консолидации, раллировали "Система" и "Распадская" на новостях
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ провел торги в пятницу в консолидационных настроениях на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, где снижение нефти компенсировалось ростом индексов в США; индекс МосБиржи завершил неделю выше 3025 пунктов, при этом в росте в пятницу лидировали бумаги АФК "Система" и "Распадской" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 19:25
Есть риск еще большего снижения доллара до конца текущего года - Saxo Bank
Существует риск еще больше снижения доллара США, пока в начале следующего года не прояснится политическая ситуация в США, считают аналитики Saxo Bank. В то же время, как отмечается в обзоре инвестбанка, по мнению экспертов, на текущих уровнях уже можно делать ставки на то или иное направление...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 19:16
Goldman Sachs поднял рекомендацию для ADR Газпром нефти до "держать", добавил Газпром в фокус-лист на покупку в регионе CEEMEA
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация была повышена с "продавать" до...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 18:57
Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Интер РАО" на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии банка. Эксперты банка отмечают, что представленные "Интер РАО" финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года по МСФО в целом ожидаемы и обусловлены слабой конъюнктурой рынка....    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 18:48
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему спросу на риск
Москва. 13 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы на новостях о высокой эффективности вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer совместно с BioNTech. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене за пять дней на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам.    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 18:11
Goldman Sachs поднял оценку GDR TCS на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $31 до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 17:47
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году - Julius Baer
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, отмечается в комментарии Julius Baer. "Накопленный...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 17:12
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ - Julius Baer
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Карстена Менке, цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Как отмечает...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 16:45
Рынок акций РФ испытывает сложности с ростом из-за краткосрочной перекупленности и слабой нефти - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций пока испытывает сложности с дальнейшим ростом как по причине краткосрочной перекупленности, так и слабой нефти, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". "В первой половине пятницы отечественный рынок преимущественно торговался в минусе. На внешних площадках также...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 16:23
"ВТБ Капитал" поднял оценку акций АЛРОСА на 10%, подтвердив рейтинг "покупать"
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 100 рублей до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Неаудированные результаты "АЛРОСА" за III квартал 2020...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 16:02
Индекс S&P500 в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Свечной паттерн "бычья ловушка" и "медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжают делать...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 15:45
"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Полюса на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $180 до $190 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 15:43
Рубль снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне падающей нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 13 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.