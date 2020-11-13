Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли вместе с миром на новостях о вакцине от Covid-19

Рынок акций РФ во вторую неделю ноября продолжил ралли на фоне общемирового подъема на новостях от компаний Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19. Индекс МосБиржи подскочил выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1200 пунктов на фоне раллирующей нефти и притока западных инвестиций.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 5 по 11 ноября составил $150 млн (лучший результат с 12 февраля). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $40 млн (лучший результат с 10 июня) по сравнению с чистым оттоком $40 млн на предыдущей неделе.

В период с 9 по 13 ноября индекс МосБиржи вырос на 4,5% и составил 3025,22 пункта, индекс РТС прибавил 4,2% и достиг 1227,78 пункта на фоне роста доллара до 77,61 руб./$1 (+0,2 рубля) и выросшей январской нефти Brent в район $42,9 за баррель (+8,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с ралли вместе с мировыми площадками и выстрелившей нефтью (Brent подскочила к $43 за баррель) на новостях американских СМИ о вероятной победе демократа Джозефа Байдена на выборах в США и известий об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19. Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку ряд министров. Индекс МосБиржи поднялся в район 2990 пунктов, обновив максимум и объем торгов акциями с конца августа; индекс РТС превысил 1236 пунктов.

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

Лидерами роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (+9,1%), поддержку бумагам Сбербанка (+5,7%) оказал отчет за октябрь по РСБУ (чистая прибыль выросла на 9,2% в годовом выражении, до 81,6 млрд рублей).

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем благодаря снижению геополитической напряженности после соглашения о завершении войны в Нагорном Карабахе и возобновлению роста нефти на фоне новостей об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3000 пунктов, но удержать его не смог на фоне наметившейся коррекции в США; лидировали бумаги Сбербанка (+3,3%).

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, будут развернуты российские миротворцы. Нефть Brent после локального отката ниже $42 возобновила подъем в направлении $44 за баррель

В среду рынок акций поднялся выше 3015 пунктов по индексу МосБиржи на фоне продолжившегося ралли нефти и подъема внешних фондовых площадок на новостях о вакцине от COVID-19; лидерами роста выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+6%), несмотря на их исключение из индекса MSCI Russia. Индексный провайдер MSCI включил Mail.ru в индекс MSCI Russia и убрал из него ММК в рамках очередного полугодового пересмотра, все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Акционеры "М.Видео" (+2,4%, до 687,2 рубля) одобрили выплату дивидендов за 2019 год из нераспределенной прибыли в размере 30 рублей на одну акцию; отсечка реестра под дивиденды 20 ноября.

Нефть Brent поднималась выше $45 за баррель на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, к вечеру цена скорректировалась в район $44,5 за баррель.

В четверг попытки рынка акций РФ скорректироваться вслед за мировыми фондовыми площадками завершились очередной волной роста вместе с нефтью, индекс МосБиржи превысил 3025 пунктов (новый максимум с конца августа), индекс РТС поднялся в район 1240 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ (+5,4%) в отсутствие новостей.

Чистая прибыль "АЛРОСА" (-0,3%) по МСФО в январе-сентябре снизилась в 4,7 раза, или на 79%, и составила 10,9 млрд рублей. Чистая прибыль в третьем квартале увеличилась до 7,6 млрд рублей по сравнению с 0,3 млрд рублей во втором квартале.

ГДР TCS Group просели на 1,5% (до 2244 рублей) после обновления утром исторического максимума (цена поднималась до 2366 рублей) на фоне публикации неплохого отчета за третий квартал и новостей о дивидендах. Чистая прибыль по МСФО выросла на 29,8% (до 12,6 млрд рублей), компания намерена выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,25 на одну акцию или ГДР (соответствует одной акции класса А), отсечка реестра - 25 ноября.

Нефть Brent поднималась к $44,5 за баррель в преддверии выхода статистики Минэнерго США по запасам. Данные вышли уже после закрытия основных торгов на Мосбирже, статистика показала рост запасов при прогнозах снижения, что вызвало откат Brent в район $43,3 за баррель.

В конце недели рынок акций умеренно просел на волне коррекции мировых площадок и нефти (Brent просела ниже $43 за баррель); индекс МосБиржи консолидировался в районе 3025 пунктов, индекс РТС просел ниже 1230 пунктов.

Откат сдерживался ростом ряда бумаг во главе с АФК "Система" (+5,9%), обновившей максимум с сентября 2014 года на новостях об оценке Ozon перед IPO ("Система" владеет 42,999% Ozon). Оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 млрд до $12 млрд, в ходе IPO компания при успешном размещении может привлечь от $750 млн, сообщил Forbes.

Акции "Распадской" взлетели на 17,3% - до 153,6 рубля. Совет директоров ПАО "Распадская" в пятницу одобрил цену выкупа акций в размере 164 рубля за штуку у несогласных с крупной сделкой, что оказалось существенно выше рынка и спровоцировало взлет бумаг. "Распадская" планирует купить АО "ОУК "Южкузбассуголь" (100%-ного дочернего предприятия Evraz Plc) за 67,741 млрд рублей.

Мировые рынки снизились на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста заболеваемости COVID-19 и введения новых ограничений для сдерживания распространения инфекции, что негативно скажется на экономике. Эйфория на новостях об успехе испытаний вакцины от коронавируса заметно сократилась из-за неопределенности в отношении сроков, производства, распространения и эффективности лекарства. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года.

По итогам недели с 9 по 13 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Распадской" (+34%), АФК "Система" (+19%), "НОВАТЭКа" (+14%); хуже рынка оказались бумаги Polymetal (-10%), ПАО "Полюс" (-7%), Petropavlovsk (-2%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять новости вокруг итогов президентских выборов в США, о вакцине от Covid-19 и макростатистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2950-3050 пунктов, для индекса РТС - 1150-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".