Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему спросу на риск

Москва. 13 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы на новостях о высокой эффективности вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer совместно с BioNTech. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене за пять дней на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам.

Тенденция к ценовому росту сформировалась в первый же торговый день недели, так как основные позитивные новости поступили именно в понедельник. Активность покупателей стала проявляться уже в самом начале торгов 9 ноября, что было следствием уверенности участников рынка в победе Джо Байдена на состоявшихся 3 ноября президентских выборах в США. Уверенности добавляли также сообщения о том, что ряд лидеров крупнейших стран мира уже поздравили кандидата от Демократической партии с победой на выборах.

В середине дня рынки получили еще одну очень важную позитивную новость, в частности, о том, что вакцина от COVID-19, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, обеспечивает защиту от коронавируса на 90%. Мировые рынки восприняли эти сообщения очень позитивно, что усилило рост как фондовых, так и товарных рынков. При этом упали в цене "защитные" активы, такие как золото и US Treasuries. Последний фактор, в частности, несколько сдерживал повышение котировок российских еврооблигаций.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%", - говорилось в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer. "Сегодня прекрасный день для науки и человечества. Первая часть результатов нашей третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет первоначальные доказательства того, что наш препарат способен предотвратить заражения коронавирусом", - сказал исполнительный директор компании Альберт Бурла. Президент США Дональд Трамп отреагировал на эти результаты, он назвал их "прекрасными новостями". "Фондовые рынки растут, скоро появится вакцина. Сообщается, что она эффективна на 90%. Какие прекрасные новости", - написал Трамп в "Твиттере".

После бурного роста в начале недели во вторник котировки российских еврооблигаций слегка снизились в рамках коррекции вместе с большинством суверенных долговых бумаг развивающихся стран на фоне сохраняющихся рисков для мировой экономики из-за нарастающей второй волны коронавирусной эпидемии. Доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 2 базисных пункта, до 2,29% годовых. Давление на все еврооблигации emerging markets оказал также заметный рост доходностей US Treasuries, зафиксированный с начала недели, в частности, процентные ставки десятилетних американских бумаг 10 ноября превысили 0,96% годовых.

После относительно спокойной середины недели (активность торгов была низкой из-за праздничного дня в США) 12 ноября рост котировок отечественных евробондов возобновился, хотя и более скромными темпами, чем в начале недели. Минфин РФ в четверг собирал книгу заявок на размещение семи- и двенадцатилетних еврооблигаций, номинированных в евро. Но это не оказало какого-либо значимого давления на рынок, где преобладают бумаги, номинированные в долларах (на рынке обращается всего один пятилетний выпуск, номинированный в евро). В целом же на рынок российских еврооблигаций большее влияние оказывала динамика US Treasuries, а также растущие цены на нефть.

Россия 12 ноября разместила два транша евробондов: 7-летние долговые бумаги на 750 млн евро под 1,125% годовых и 12-летние на 1,25 млрд евро под 1,85% годовых. Первоначальные ориентиры доходности составляли 1,25% и 2% годовых, соответственно. Общий спрос превысил 2,7 млрд евро, в сделке приняло участие порядка 120 инвесторов. Большая часть новых выпусков евробондов РФ в евро ушла иностранным инвесторам, но российские покупатели были очень активны - их участие в каждом транше составило порядка 40%. Это первый выход России на международный долговой рынок в текущем году.

В последний день недели инициатива в секторе валютных гособлигаций России по-прежнему принадлежала покупателям, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на мировых рынках капитала. Успешное размещение новых выпусков евробондов в совокупности с досрочным выполнением квартального плана по размещению локального госдолга стало позитивным фактором для рынка при противоречивом внешнем фоне.

Цены на нефть перешли к снижению на опасениях относительно спроса, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры. На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуаций. В Японии 12 ноября был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса. Данные министерства энергетики США показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,63% (их доходность снизилась на 4,5 базисного пункта - до 3,26% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,78% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 пунктов и составил 212 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,65% (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 3,22% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,19%, подорожав до 113,64% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,03% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,28%, до 115,51% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 базисного пункта и составила 1,79% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,15%, до 110,05% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 9,5 пункта, составив 106 базисных пунктов).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,43% и составила 116% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 18 пунктов и 13 ноября составил 175 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны возобновить карантинные ограничения, а это в свою очередь негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики после первой волны эпидемии. Кроме того, свое негативное влияние может оказать сохраняющаяся неопределенность, связанная с подведением итогов президентских выборов в США (нынешний глава Белого дома Дональд Трамп оспорил в судах итоги подсчета голосов в ряде ключевых штатов).