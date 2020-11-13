Рынок акций РФ пятницу провел в консолидации, раллировали "Система" и "Распадская" на новостях

Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ провел торги в пятницу в консолидационных настроениях на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, где снижение нефти компенсировалось ростом индексов в США; индекс МосБиржи завершил неделю выше 3025 пунктов, при этом в росте в пятницу лидировали бумаги АФК "Система" и "Распадской" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3025,22 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1227,78 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 5,9%.

Доллар подрос до 77,61 рубля (+0,24 рубля), золото - до $1890,9 за унцию (+0,9%).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 4,2-4,5%, доллар подрос на 0,2 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Чистый убыток "Роснефти" по МСФО в третьем квартале составил 64 млрд рублей, за 9 месяцев - 177 млрд рублей, что оказалось чуть хуже прогнозов экспертов.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (-0,4%) по МСФО в январе-сентябре 2020 года снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,4 млрд рублей, следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 18,3%, до 86,6 млрд рублей.

Подорожали акции АФК "Система" (+5,9%, до 31,8 рубля; на пике рост превышал 12%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 млрд до $12 млрд, сообщил Forbes. По данным издания, Sber CIB оценивает компанию для размещения в $4-8,5 млрд, "ВТБ Капитал" - в $4,7-7,1 млрд. Goldman Sachs оценивает компанию для размещения в $6-12 млрд. В ходе IPO компания при успешном размещении может привлечь от $750 млн, рассказал один из источников Forbes.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

Акции "Распадской" взлетели на 17,3% - до 153,6 рубля. Совет директоров ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) в пятницу одобрил цену выкупа акций у несогласных с крупной сделкой в размере 164 рубля за акцию, что оказалось существенно выше рынка и спровоцировало взлет бумаг. Цена выкупа также превысила предыдущий buyback, проведенный компанией в 2019 году - 141 рубль.

Совет директоров "Распадской" одобрил сделку по приобретению АО "ОУК "Южкузбассуголь" (100%-ного дочернего предприятия Evraz Plc). Стоимость "Южкузбассугля" в рамках предполагаемой сделки оценена в 67,741 млрд рублей. Оплата будет произведена в денежной форме, говорится в сообщении "Распадской".

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, среди бумаг, входящих в расчет индекса МосБиржи, лучше рынка в пятницу выглядели акции "Системы" и "Газпрома". Расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,4%) подорожали на фоне информации о промежуточных дивидендах и публикации отчетности по МСФО, которая показала рост квартальной прибыли почти на 30% в годовом выражении.

Ситуация с распространением пандемии в мире продолжает ухудшаться, несмотря на обнадеживающие новости о вакцинах. По последним данным ВОЗ, ежедневный прирост заболевших в мире после некоторого снижения в начале недели вновь стал приближаться к уровню 600 тыс. человек в день, а рост количества заболевших в США достиг очередного рекорда, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в первой половине торгов рынок акций РФ торговался в "минусе" на фоне преобладания продаж на внешних площадках, поскольку коронавирусная проблема выборами в США не лечится, а до массовой вакцинации еще месяцы времени. Нефть подешевела на перспективах сохранения слабого спроса вплоть до второго квартала будущего года. Акции "Газпрома" выглядели лучше рынка, ранее они отставали в росте от основных blue chips.

В США, похоже, переговоры по новому стимулирующему пакету затянутся, а это означает период очередных нервов для рискованных активов. Основной темой на рынках остается коронавирус и меры, которые принимаются для его сдерживания. Антирекорды заражения COVID-19 в США привели к принятию непопулярных мер социальной дистанции в ряде штатов. В Европе число госпитализаций превышает показатели на пике весенней вспышки. В еврозоне вышла оценка ВВП за третий квартал: рост составил 12,6% относительно предыдущих трех месяцев при прогнозах повышения на 12,7%. В годовом выражении падение составило 4,4% при ожиданиях снижения на 4,3%.

Ливия остается источником давления на котировки нефти. По данным источников Reuters, добыча нефти в этой стране поднялась выше 1,2 млн б/с. Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти выросли на 4,3 млн баррелей, а добыча осталась на уровне 10,5 млн б/с. В Международном энергетическом агентстве полагают, что новости о вакцинах - это приятные известия, но реального влияния на рынок нефти они не окажут еще длительное время. Основным вопросом на ближайшие недели станет позиция ОПЕК+ по планам смягчения ограничений добычи с 1 января. Впрочем, представители Саудовской Аравии и РФ уже высказывались по поводу возможности сохранения текущих ограничений производства до конца первого квартала, отмечает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, несмотря на появившиеся на текущей неделе новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19, сроки ее массового появления остаются неопределенными, так же как и перспективы восстановления спроса до уровней, предшествовавших пандемии. Выборы в США сейчас продолжают оказывать влияние на рынок, но уже крайне вялое и слабое. Единственное, что может сделать Трамп, это оттянуть процесс признания Байдена избранным президентом путем пересчета голосов в некоторых штатах. Однако очевидно, что эти штаты не стали решающими для Трампа.

В целом для формирования тренда пока не хватает драйверов и направленного движения, но завершение недели выше 3000 пунктов по индексу МосБиржи может стать позитивным сигналом, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, задержка с объявлениями результатов выборов в США может перерасти в сильный политический кризис в США, и политикам будет не до новых пакетов стимулирования экономики. В США ситуация с коронавирусом вновь ухудшилась (число новых случаев заражения превысило 150 тыс.), ряд отдельных штатов и населенных пунктов в США ввели комендантский час, чтобы попытаться сдержать распространение коронавируса.

Массовая вакцинация в первом квартале 2021 года существует только в надеждах наиболее упертых биржевых "быков". Именно на первый квартал ученые прогнозируют новую вспышку заболеваемости в Америке, что может повлечь частичное закрытие экономики. При этом политики в США не смогли прийти к соглашению по стимулированию экономики, и надежды, что они придут к этому соглашению до конца года, слабые. СМИ сообщают, что администрация Трампа устранилась от переговоров и передала полномочия лидеру большинства в Сенате Митчу Макконнеллу. Макконнелл заявил, что он не заинтересован в "слишком мощных стимулах", ранее он озвучивал стимулы на $500 млрд. Он считает, что раз данные по рынку труда в октябре были хорошими, можно ограничиться скромным объемом стимулов.

В текущей ситуации стоит ограничивать риски путем диверсификации вложений по классам активов и по странам. На рынке акций РФ есть качественные акции - "Норникель", Сбербанк, "Мосбиржа". Акции Сбербанка в ноябре пробили нисходящий годовой тренд, и если они вновь опустятся на него (в район 231 рубля), то это будет хорошей "темой" для покупки. Позитив скоро прибудет: 30 ноября - 1 декабря на Дне инвестора Сбербанк представит свою новую стратегию на 2021-2023 годы. Для акций "Мосбиржи" подходящая зона покупки находится в районе 129-131 рубль и у уровня 119 рублей, считает Верников.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), в Европе нет единой динамики (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,6%), корректируется вверх рынок США (индекс S&P 500 прибавил 0,7% и превысил 3560 пунктов).

Председатель Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что слишком рано говорить о том, как прогресс в разработке вакцины от коронавируса повлияет на экономику США, особенно с учетом увеличения числа заражений, которое может ослабить недавно начавшееся восстановление экономики.

Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 "безусловно, хорошая и долгожданная новость в среднесрочной перспективе, хотя остается значительная неопределенность в отношении сроков, производства, распространения и эффективности" лекарства, отметил он.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР. Список компаний пока не приводится.

Нефть в пятницу просела на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $42,89 за баррель (-1,5% и +0,6% в четверг), декабрьская цена WTI - $40,35 за баррель (-1,9% и +0,8% накануне).

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В Японии в четверг зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА в четверг повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,8%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-1,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%).

Подорожали акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+6,9%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,9%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+1,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+1,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+1,8%).

Подросли акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+0,6%). Компания в январе-сентябре 2020 года получила 1,56 млрд рублей чистой прибыли, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании по РСБУ. Выручка при этом возросла на 1,1%, до 38,365 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,141 млрд рублей (из них 22,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,81 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,04 млрд рублей - на акции "АФК Система").