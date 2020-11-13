.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером на фоне падающей нефти и охлаждения "аппетита к риску"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ составила 0,4%
В России в октябре цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4%
 
Зарубежный спрос на российский долг сохраняется - Силуанов
Сделка по размещению двух траншей евробондов РФ в евро, которая состоялась в четверг, доказала, что российский долг по-прежнему пользуется высоким спросом за рубежом, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "Данная сделка стала дебютной после...
 
Снижение ВВП РФ в 3-м квартале замедлилось до 3,6% - Росстат
ВВП РФ в 3-м квартале 2020 года в годовом выражении снизился на 3,6% после падения на 8% во 2-м квартале и роста на 1,6% в 1-м квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата...
 
Граждане стали меньше жаловаться на обман в банках
Уровень мисселинга - продаж одного продукта под видом другого - существенно снизился за последний год. В феврале-сентябре этого года жалоб на мисселинг было почти на треть меньше, чем в таком же периоде 2019 года, сообщили "Известиям" в ЦБ и...
 
13 ноября 2020 года 19:45

Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером на фоне падающей нефти и охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 13 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Курс доллара США составил 77,6125 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,745 руб./EUR1, подорожав на 48,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 35 копеек - до 83,97 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на дневных торгах в пятницу является следствием ухудшения ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках. Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $42,89 за баррель, что на 1,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,36 за баррель, что на 1,85% ниже уровня предыдущих торгов.

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры. В США в четверг впервые было зарегистрировано более 150 тыс. новых случаев заражения. Средний показатель за последние семь дней составляет 131,5 тыс. случаев в день, что на 32% больше, чем неделей ранее. На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуаций. В Японии 12 ноября был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК на этой неделе ухудшили свои прогнозы спроса на нефть в 2020 году. Помимо этого, МЭА считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. Тем временем данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей.

"Сегодня рубль продолжает снижаться на фоне переосмысления инвесторами своих позиций после бурного ралли, состоявшегося после прошедших 3 ноября президентских выборов в США. Существенный отрыв Джо Байдена от Дональда Трампа был расценен рынками как легитимная победа первого, менее эксцентричного и более опытного политика. Более того, ралли в начале этой недели было поддержано сообщением от фармацевтического гиганта Pfizer о 90%-ной эффективности разрабатываемой им вакцины от коронавируса. Тем не менее, к концу недели эйфория поутихла, инвесторы, возможно, фиксируют прибыль и уходят на выходные без рисков в портфеле", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, "послевыборная" эйфория в Америке постепенно сходит на нет, сам факт свершившегося события не был подкреплен никакими другими значимыми геополитическими событиями, поэтому влияние ситуации в США на мировые финансовые рынки начало снижаться. На фоне не самой позитивной информационной повестки вокруг коронавируса снизилась цена на нефть, в результате чего рубль после укрепления вновь сдает позиции. Главными драйверами рынка в ближайшие дни будут цены на нефть и информация о ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19 в мире. Существенных изменений курса рубля к мировым валютам на следующей неделе не ожидается. Прогноз по курсу рубля на ближайшую пятидневку: 77-78 руб./$1 в паре с долларом и 91-92 руб./EUR1 в паре с евро.

"Игроки на мировых рынках перешли к фиксации прибыли после уверенного роста, продемонстрированного в первой декаде ноября, сфокусировавшись на текущих рисках. Разработка вакцины и ее применение - хороший сигнал в среднесрочной перспективе, однако это не отменяет текущих проблем с распространением коронавируса и необходимостью введения карантинных ограничений в различных странах, что окажет влияние на темпы восстановления мировой экономики. В частности, темпы роста количества заболевших в Европе и США остаются на высоком уровне, что может заставить страны или отдельные регионы усилить меры по борьбе с коронавирусом. Также после эйфории начала недели на первый план вновь вышли новости о подсчете голосов на выборах в США. Трамп заявил, что уже на следующей неделе ожидает хорошие новости. Неопределенность в вопросе результатов выборов в США может также оказывать давление на рынки в ближайшие сессии. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран окажут давление на курс нацвалюты, в результате чего пара "доллар/рубль" в очередной раз попытается преодолеть отметку 77,5 руб./$1. В дальнейшем, в случае отступления цен на нефть к нижней границе диапазона $42-44 за баррель Brent и снижения "аппетита" к рисковым активам, американская валюта попытается закрепиться в диапазоне 77,5-80 руб./$1", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, рубль следует за нефтью и валютами развивающихся рынков, но влияние геополитических факторов, возможно, вновь усиливается. В четверг, помимо внешних негативных факторов, на ослабление рубля могли повлиять заявления, что Россия введет санкции против Европы в ответ на ограничительные меры из-за случая с Алексеем Навальным. Кроме того, постпред России при ООН заявил, что Россия может выйти из ОЗХО. В этих условиях волатильность нацвалюты усилилась, и он довольно быстро ослаб до 77,5 руб./$1. Позже он пытался отыграть потери, но ему помешало падение цен на нефть из-за неожиданного роста ее складских запасов в США.

"Сегодня рубль торгуется чуть слабее отметки 77,5 руб./$1, а нефть продолжает дешеветь. При этом ситуация с коронавирусом в США и Европе остается тяжелой. Главы ведущих центробанков в четверг заявили, что недавний оптимизм, вызванный новостями о вакцине, может быть преждевременным. На этом фоне рубль в пятницу может ослабнуть до 77,8 руб./$1, так как геополитическая премия за риск пока не снижается и вряд ли снизится в ближайшее время. Рынки будут следить за заседанием глав центробанков и министров финансов "большой двадцатки", на котором будет обсуждаться план списания долга беднейшим странам в связи с пандемией", - полагают эксперты Sberbank CIB.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 14 ноября на 21,14 копейки, до 77,3262 руб./$1, и поднял курс евро на 51,18 копейки, до 91,3222 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 30,37 копейки по отношению к четвергу и составил 77,3628 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 34,57 копейки и составил 77,432 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 698,231 млн, из которых $673,007 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 25,224 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 13 ноября вырос на 59,98 копейки, до 91,3711 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 51,63 копейки и составил 91,5006 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR429,673 млн, из которых EUR208,856 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR220,817 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 13 ноября в основном слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 1 б.п. - до 4,49% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 4,68% годовых, на срок 6 месяцев - на 2 б.п., до 4,76% годовых. И лишь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц не изменилась и составила 4,54% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 ноября 2020 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе продолжил ралли вместе с миром на новостях о вакцине от Covid-19
Рынок акций РФ во вторую неделю ноября продолжил ралли на фоне общемирового подъема на новостях от компаний Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19. Индекс МосБиржи подскочил выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1200 пунктов на фоне раллирующей нефти и притока западных инвестиций.    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 19:35
Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1, но может возобновить укрепление ближе к концу ноября, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в начале текущей недели, напоминают специалисты, получил поддержку благодаря некоторому прояснению итогов...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 19:26
Рынок акций РФ пятницу провел в консолидации, раллировали "Система" и "Распадская" на новостях
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ провел торги в пятницу в консолидационных настроениях на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, где снижение нефти компенсировалось ростом индексов в США; индекс МосБиржи завершил неделю выше 3025 пунктов, при этом в росте в пятницу лидировали бумаги АФК "Система" и "Распадской" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 19:25
Есть риск еще большего снижения доллара до конца текущего года - Saxo Bank
Существует риск еще больше снижения доллара США, пока в начале следующего года не прояснится политическая ситуация в США, считают аналитики Saxo Bank. В то же время, как отмечается в обзоре инвестбанка, по мнению экспертов, на текущих уровнях уже можно делать ставки на то или иное направление...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 19:16
Goldman Sachs поднял рекомендацию для ADR Газпром нефти до "держать", добавил Газпром в фокус-лист на покупку в регионе CEEMEA
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация была повышена с "продавать" до...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 18:57
Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Интер РАО" на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии банка. Эксперты банка отмечают, что представленные "Интер РАО" финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года по МСФО в целом ожидаемы и обусловлены слабой конъюнктурой рынка....    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 18:48
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему спросу на риск
Москва. 13 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы на новостях о высокой эффективности вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer совместно с BioNTech. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене за пять дней на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам.    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 18:11
Goldman Sachs поднял оценку GDR TCS на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $31 до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 17:47
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году - Julius Baer
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, отмечается в комментарии Julius Baer. "Накопленный...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 17:12
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ - Julius Baer
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Карстена Менке, цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Как отмечает...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 16:45
Рынок акций РФ испытывает сложности с ростом из-за краткосрочной перекупленности и слабой нефти - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций пока испытывает сложности с дальнейшим ростом как по причине краткосрочной перекупленности, так и слабой нефти, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". "В первой половине пятницы отечественный рынок преимущественно торговался в минусе. На внешних площадках также...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 16:23
"ВТБ Капитал" поднял оценку акций АЛРОСА на 10%, подтвердив рейтинг "покупать"
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 100 рублей до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Неаудированные результаты "АЛРОСА" за III квартал 2020...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 16:02
Индекс S&P500 в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Свечной паттерн "бычья ловушка" и "медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжают делать...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 15:45
"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Полюса на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $180 до $190 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
13 ноября 2020 года 15:43
Рубль снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне падающей нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 13 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.