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13 ноября 2020 года 19:25
Есть риск еще большего снижения доллара до конца текущего года - Saxo Bank
Существует риск еще больше снижения доллара США, пока в начале следующего года не прояснится политическая ситуация в США, считают аналитики Saxo Bank. В то же время, как отмечается в обзоре инвестбанка, по мнению экспертов, на текущих уровнях уже можно делать ставки на то или иное направление доллара США в долгосрочной перспективе. "Движение цен на валютном рынке снова успокоилось. Ожидаемая волатильность опционов на ключевые пары, упавшая в день после выборов в США, остается низкой. Для 3-месячных опционов на EUR/USD она снова в области 6% – минимум диапазона с весеннего пика, связанного с COVID-19, а для годичных – в той же области и почти на новом минимуме за тот же период (рекордный минимум был в январе-феврале, чуть ниже 5%)", - обращают внимание специалисты Saxo Bank. Аналитики указывают, что в следующем году, когда экономика США полностью откроется, высвободится значительный накопленный спрос (а также накопленные сбережения от стимулирующих мер текущего года), который отправит доходности длинных облигаций сильно вверх, тем более что зимние меры добавят инфляционный потенциал. "Если доходностям на длинном конце кривой позволят устремиться вверх, это будет скорее позитивно для доллара. Однако всё будет иначе, если ФРС объявит операцию "Твист" или сообщит, что планирует ограничить длинные доходности и не позволить финансовым условиям ужесточаться, пока безработица выше, скажем, 5%. В таком случае повысится риск ухода реальных процентных ставок в США глубоко в отрицательную зону, который и сейчас был главным фактором снижения USD", - пишут эксперты инвестбанка.
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13 ноября 2020 года 19:50
Рынок акций РФ во вторую неделю ноября продолжил ралли на фоне общемирового подъема на новостях от компаний Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19. Индекс МосБиржи подскочил выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1200 пунктов на фоне раллирующей нефти и притока западных инвестиций. читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:45
Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером на фоне падающей нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 13 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:35
Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1, но может возобновить укрепление ближе к концу ноября, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в начале текущей недели, напоминают специалисты, получил поддержку благодаря некоторому прояснению итогов... читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:26
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ провел торги в пятницу в консолидационных настроениях на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, где снижение нефти компенсировалось ростом индексов в США; индекс МосБиржи завершил неделю выше 3025 пунктов, при этом в росте в пятницу лидировали бумаги АФК "Система" и "Распадской" на корпоративных новостях. читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:16
Goldman Sachs поднял рекомендацию для ADR Газпром нефти до "держать", добавил Газпром в фокус-лист на покупку в регионе CEEMEA
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация была повышена с "продавать" до... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:57
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Интер РАО" на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии банка. Эксперты банка отмечают, что представленные "Интер РАО" финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года по МСФО в целом ожидаемы и обусловлены слабой конъюнктурой рынка.... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:48
Москва. 13 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы на новостях о высокой эффективности вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer совместно с BioNTech. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене за пять дней на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам. читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:11
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $31 до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:47
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году - Julius Baer
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, отмечается в комментарии Julius Baer. "Накопленный... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:12
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ - Julius Baer
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Карстена Менке, цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Как отмечает... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:45
Рынок акций РФ испытывает сложности с ростом из-за краткосрочной перекупленности и слабой нефти - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций пока испытывает сложности с дальнейшим ростом как по причине краткосрочной перекупленности, так и слабой нефти, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". "В первой половине пятницы отечественный рынок преимущественно торговался в минусе. На внешних площадках также... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:23
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 100 рублей до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Неаудированные результаты "АЛРОСА" за III квартал 2020... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:02
Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Свечной паттерн "бычья ловушка" и "медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжают делать... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:45
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $180 до $190 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:43
Рубль снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне падающей нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 13 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. читать дальше
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