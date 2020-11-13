Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году - Julius Baer

Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, отмечается в комментарии Julius Baer.

"Накопленный спрос со стороны потребителей, которые значительно увеличили объемы сбережений в сочетании с нормализацией инвестиционных расходов, должен продолжить стимулировать рост со все еще относительно низких уровней, - полагает эксперт банка Патрик Ланг. - Кроме того, рынки продолжают получать поддержку благодаря беспрецедентным финансовым и денежно-кредитным стимулам. Инвесторы, которые продолжают увеличивать долю наличных средств и низкодоходных облигаций, могут оказаться под все большим давлением в пользу инвестиций в акции, что увеличивает вероятность устойчивого роста".

По мнению Ланга, на этом фоне следует ожидать ротацию из дорогостоящих акций роста в недооцененные акции, которые больше всего пострадали от локдаунов и включают в себя глобальные компании с небольшой капитализацией, а также компании промышленного, финансового секторов и сектора материалов.

Разработка эффективной вакцины повышает заметность широкомасштабного восстановления, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, полагает эксперт Julius Baer.