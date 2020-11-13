Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ - Julius Baer

Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Карстена Менке, цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц.

Как отмечает Менке, с началом отопительного сезона в северном полушарии рынки природного газа начинают испытывать обычную нестабильность погоды. Цены, особенно в Северной Америке, оказались под давлением из-за того, что погода стала не по сезону мягкой, и, согласно прогнозам, в ближайшие дни такая ситуация будет сохраняться. На отопление приходится большая часть спроса на природный газ.

Как следствие, отклонения от нормальных погодных условий существенно изменяют рыночный баланс и влияют на цены, особенно в зимние месяцы. Пока что долгосрочные прогнозы не указывают на мягкую зиму, и, таким образом, в ближайшие месяцы погода является фактором неопределенности, который может влиять на цены как позитивно, так и негативно, считает аналитик Julius Baer.

"Помимо погодных явлений, на рынке природного газа в Северной Америке должно продолжиться фундаментальное сужение предложения, - указывает Менке. - Производство остается ограниченным, в то время как экспорт неожиданно быстро восстановился до уровней, превышающих докризисные. Низкие цены на природный газ, особенно в Азии, но также и в Европе, повысили импортный спрос. Мы считаем, что цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц и, таким образом, сохраняем нашу длинную позицию. Помимо прогнозов погоды, ключевые риски включают в себя разворот несколько "бычьих" рыночных настроений".