Рынок акций РФ испытывает сложности с ростом из-за краткосрочной перекупленности и слабой нефти - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций пока испытывает сложности с дальнейшим ростом как по причине краткосрочной перекупленности, так и слабой нефти, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"В первой половине пятницы отечественный рынок преимущественно торговался в минусе. На внешних площадках также преобладают продажи, так как коронавирусная проблема выборами в США не лечится, а до массовой вакцинации ещё месяцы. Нефть также торгуется в минусе на перспективах сохранения слабого спроса вплоть до II квартала будущего года. Объём сделок на основной секции "Московской биржи" превысил 50 млрд рублей к середине торгов, - отмечает ведущий аналитик компании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - Российский рынок акций пока испытывает сложности с дальнейшим ростом как по причине краткосрочной перекупленности, так и слабой нефти".