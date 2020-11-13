Индекс S&P500 в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Свечной паттерн "бычья ловушка" и "медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжают делать S&P500 уязвимым для более глубокой коррекции. В то же время обратим внимание, что индекс широкого рынка удерживается выше нисходящей трендовой линии, которая соединяет вершины от 2 сентября и 12 октября. Эта линия выступает поддержкой и пока не позволяет индексу скорректироваться ниже. В более долгосрочной перспективе тенденция к росту сохраняется", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.