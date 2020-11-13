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13 ноября 2020 года 15:45
"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Полюса на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $180 до $190 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Полюса", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $129,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $103 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Полюс
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13 ноября 2020 года 19:50
Рынок акций РФ во вторую неделю ноября продолжил ралли на фоне общемирового подъема на новостях от компаний Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19. Индекс МосБиржи подскочил выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1200 пунктов на фоне раллирующей нефти и притока западных инвестиций. читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:45
Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером на фоне падающей нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 13 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:35
Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1, но может возобновить укрепление ближе к концу ноября, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в начале текущей недели, напоминают специалисты, получил поддержку благодаря некоторому прояснению итогов... читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:26
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ провел торги в пятницу в консолидационных настроениях на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, где снижение нефти компенсировалось ростом индексов в США; индекс МосБиржи завершил неделю выше 3025 пунктов, при этом в росте в пятницу лидировали бумаги АФК "Система" и "Распадской" на корпоративных новостях. читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:25
Существует риск еще больше снижения доллара США, пока в начале следующего года не прояснится политическая ситуация в США, считают аналитики Saxo Bank. В то же время, как отмечается в обзоре инвестбанка, по мнению экспертов, на текущих уровнях уже можно делать ставки на то или иное направление... читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:16
Goldman Sachs поднял рекомендацию для ADR Газпром нефти до "держать", добавил Газпром в фокус-лист на покупку в регионе CEEMEA
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация была повышена с "продавать" до... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:57
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Интер РАО" на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии банка. Эксперты банка отмечают, что представленные "Интер РАО" финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года по МСФО в целом ожидаемы и обусловлены слабой конъюнктурой рынка.... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:48
Москва. 13 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы на новостях о высокой эффективности вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer совместно с BioNTech. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене за пять дней на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам. читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:11
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $31 до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:47
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году - Julius Baer
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, отмечается в комментарии Julius Baer. "Накопленный... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:12
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ - Julius Baer
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Карстена Менке, цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Как отмечает... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:45
Рынок акций РФ испытывает сложности с ростом из-за краткосрочной перекупленности и слабой нефти - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций пока испытывает сложности с дальнейшим ростом как по причине краткосрочной перекупленности, так и слабой нефти, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". "В первой половине пятницы отечественный рынок преимущественно торговался в минусе. На внешних площадках также... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:23
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 100 рублей до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Неаудированные результаты "АЛРОСА" за III квартал 2020... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:02
Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Свечной паттерн "бычья ловушка" и "медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжают делать... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:43
Рубль снижается к доллару и евро в пятницу днем на фоне падающей нефти и охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 13 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. читать дальше
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