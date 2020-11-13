Нефть несколько перекуплена на данный момент - "ВТБ Мои Инвестиции"

Нефть несколько перекуплена на данный момент, и при превышении уровня $45 за баррель Brent можно искать точку для спекулятивных продаж, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Цены на нефть марки Brent поднимались до $45 за баррель на новостях об успешных испытаниях вакцин. Это произошло вопреки тому, что Ливия нарастила добычу уже до 1 млн б/д, а также продолжению ухудшения эпидемиологической обстановки в Европе и США.

Данные Минэнерго США показали прирост запасов нефти на 4,3 млн барр., но запасы бензина и дистиллятов суммарно сократились на 7,7 млн барр. Потребление бензина остается на 10% ниже уровней прошлого года, потребление авиакеросина - на 44% ниже уровня прошлого года.

Официальные данные по импорту Китая за октябрь показали очередное падение импорта до 42,5 млн тонн (10 млн б/д), но предварительные данные Refinitiv за ноябрь указывают на рост импорта до 46,2 млн тонн (11,3 млн б/д). Ожидается, что спрос на нефть в Азии останется высоким, так как регион не затронут второй волной коронавируса, указывают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".