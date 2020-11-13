Соблюдение Газпром нефтью дивидендной политики - шанс на аналогичный шаг Газпрома по итогам 2021 года - BCS GM

Соблюдение "Газпром нефтью" дивидендной политики - шанс на аналогичный шаг "Газпрома" по итогам 2021 года, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

По мнению аналитиков инвесткомпании Рональда Смита и Василия Мордовцева, промежуточные дивиденды "Газпром нефти" за 9M20 имеют значение не столько с точки зрения размера, который окажется минимальным из-за слабой макроконъюнктуры в 1П20, а, скорее, в качестве подтверждения дивидендной политики (50% от прибыли).

"Газпром нефть" должна представить результаты за 9М20 и 3К20 по МСФО в следующий четверг, 19 ноября, и на данный момент дивидендная политика компании предписывает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли от МСФО.

"По нашей предварительной оценке, размер дивидендов за 9М20 может составить RUB 6-7 на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 2%, - отмечают Смит и Мордовцев. - Хотя этот уровень сложно назвать рекордным – по итогам 2019 г. компания выплатила RUB 38 на акцию, включая промежуточные дивиденды в размере RUB 18 на акцию, снижение выплат вполне понятно, учитывая чрезвычайную макроэкономическую ситуацию весной этого года, когда цена нефти марки Urals упала до $ 10 за барр.".

Однако в 3К20 макроэкономическая ситуация для производителей нефти в России заметно улучшилась, по крайней мере, с точки зрения EBITDA на добытый баррель «у скважины», подчеркивают эксперты BCS GM. Рентабельность переработки и сбыта остается под некоторым давлением, а объемы, безусловно, снизились из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Тем не менее, совокупная EBITDA и чистая прибыль должны быть заметно лучше, чем в 1К20 и 2К20.

"Для нас важнее то, что "Газпром нефть" после выплаты 45% от прибыли по МСФО за 2019 г., вероятно, направит на дивиденды 50% по результатам за 9М20, что подтверждает соблюдение собственной дивидендной политики, а также указывает на возможность достижения целевого коэффициента выплат материнской компанией ("Газпром") – 50% от чистой прибыли по результатам за 2021г", - резюмируют аналитики инвесткомпании.