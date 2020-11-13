Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 77,0-78,0 руб./$1 и 91,0-92,0 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 77,0-78,0 руб./$1 и 91,0-92,0 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Послевыборная" эйфория в Америке постепенно сходит на нет, сам факт свершившегося события не был подкреплен никакими другими значимыми геополитическими событиями, поэтому влияние ситуации в США на мировые финансовые рынки начало снижаться.

На фоне не самой позитивной информационной повестки вокруг коронавируса снизилась цена на нефть, в результате чего рубль после укрепления вновь сдал позиции. Доллар вырос до 77 рублей. Накануне Центробанк продал валюту на 13 млрд рублей, что должно снизить волательность", - отмечает Зотов.

Главным драйвером рынка, по мнению эксперта банка, будут информация о ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19 и цены на нефть.