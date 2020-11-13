Газпромбанк поднял оценку GDR TCS на 5%, оставив рейтинг "держать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $27,5 до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

"Мы повышаем прогноз по чистой прибыли группы на 44% - до 43,5 млрд рублей в 2020 году. В 2021-2022 годах прогноз также повышен на 14-23%. Наши актуальные прогнозы предполагают среднегодовые темпы роста прибыли TCS на уровне 16% в 2020-2024 годах. Средняя рентабельность капитала при этом должна составить 32% (ранее 27%). При этом позитиве на уровне рублевого финансового результата мы отмечаем значительное ослабление рубля в качестве серьезного сдерживающего фактора для повышения прогнозной цены GDR. Наш оценочный курс доллара на конец года был повышен с 69 руб./$1 до 77 руб./$1, что в значительной степени нивелировало потенциал роста", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $30,01 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $28,95 за штуку.