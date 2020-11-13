Коррекцию рынка акций РФ вниз вслед за миром вновь тормозит ряд растущих бумаг во главе с "Системой"

Москва. 13 ноября. Коррекцию рынка акций РФ вниз вслед за мировыми площадками вновь сдерживает ряд растущих бумаг во главе с АФК "Система", взлетевшей более чем на 10% и обновившей максимум с сентября 2014 года на новостях об оценке Ozon перед IPO; также раллируют бумаги "Распадской" в ожидании новостей о цене buyback.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3020,11 пункта (-0,2%, в начале торгов индекс падал ниже 3000 пунктов), индекс РТС - 1231,81 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 77,24 рубля (-0,13 рубля), золото стоит $1877,4 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2020 года снизилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,4 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 18,3%, до 86,6 млрд руб.

Чистый убыток "Роснефти" по МСФО в III квартале составил 64 млрд руб., за 9 месяцев - 177 млрд руб., что оказалось чуть хуже прогнозов экспертов.

Подорожали акции АФК "Система" (+9,3%, до 32,84 рубля; на пике рост превышал 12%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 млрд до $12 млрд, сообщил Forbes.

По данным издания, Sber CIB оценивает компанию для размещения в $4-8,5 млрд, "ВТБ Капитал" - в $4,7-7,1 млрд. Goldman Sachs оценивает компанию для размещения в $6-12 млрд. В ходе IPO компания при успешном размещении может привлечь от $750 млн, рассказал один из источников Forbes.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

Акции "Распадской" выросли на 5% (до 137,56 рубля) в ожидании новостей о buyback. Совет директоров "Распадской" на заседании 13 ноября рассматривает вопрос об определении цены выкупа акций, говорится в сообщении угольной компании. В повестке также вопрос о "согласии на совершение крупной сделки".

Весной 2019 года "Распадская" (MOEX: RASP) провела buyback 2,9% акций (20 млн 412,828 тыс. штук), цена составляла 141 рубль за акцию, общая сумма выкупа - 2,9 млрд рублей. Free float "Распадской" составляет около 9%, группа Evraz владеет 90,9% компании.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, мимолетная радость рынков от успеха испытаний новой вакцины уступила место суровой реальности.

Снижение индексов в США в четверг произошло на фоне роста обеспокоенности участников рынка о том, что новые карантинные ограничения нанесут больший вред экономике. Глава Федрезерва Джером Пауэлл предупредил мировое сообщество о том, что 2021 год будут сложным на фоне распространения коронавируса в США и мире. Согласно его заявлениям, новость о вакцине обнадеживающая, однако риски в краткосрочной перспективе сохраняются.

Продолжению роста западных площадок препятствуют опасения новых локдаунов и их последствий для глобальной экономики. Выборы президента США прошли, объявление финальных результатов затянулось, ожидаемых стимулов не последовало - все это не способствует продолжению роста индексов и новые поводы для роста только предстоит найти, считает Шишкина.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, дешевеющая нефть и фактор пятницы создают давление на рублевые активы.

Удивительным выглядит рост акций "Газпрома". Можно много говорить о перекупленности, различных технических индикаторах, но есть одно старое правило: если акции "Газпрома" растут в конце длинного восходящего тренда против всего рынка - жди общей нисходящей коррекции.

Внешний фон благоприятствует осторожным распродажам. Нефть Brent тестирует сверху вниз рубеж $43 за баррель. Таким образом, можно говорить, что пробой сопротивления $43,5 за баррель с дальнейшим выносом к $45 был ложным. Нефть снова вошла в привычный для последних недель диапазон $39-43,5 за баррель, где, похоже, останется в ближайшее время с широкой амплитудой колебаний.

Нет поводов для роста и на мировом рынке. Новость об успехе вакцины от коронавируса уже отыграна, а рост заболеваемости не прекращается. В Штатах вновь было зафиксировано рекордное число заболевших. Не улучшаются дела и в Европе. В любой момент рынки могут воспользоваться этим негативом как поводом для снятия перекупленности.

Если внешний фон к вечеру не улучшится, то можно ожидать небольшого усиления распродаж акций и рубля на "факторе пятницы". Поводов для роста не видно, а риски дальнейшего увеличения заболеваемости очень велики, и не исключено, что рынки будут их усиленно отыгрывать на следующей неделе, считает Антонов.

По мнению эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть находится под давлением на фоне понижения прогнозов МЭА и неожиданного роста запасов в США. Международное энергетическое агентство (МЭА) в свежем ежемесячном отчете понизило прогноз по мировому спросу в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки (б/с). Агентство отмечает, что эпидемия коронавируса будет оказывать давление на спрос не только в 2020, но и в 2021 году. Специалисты агентства консервативно оценивают влияние вакцины от COVID-19 на спрос на жидкое топливо. Среди других негативных факторов МЭА указывает на рост добычи в Ливии. В ноябре агентство ожидает роста мировой добычи на 1 млн б/с, значительный вклад в который внесут Ливия и США.

Нефть Brent опустилась ниже отметки $43,5 за баррель, которая ранее ограничивала торговый диапазон на протяжении полутора месяцев. Таким образом, на графике можно наблюдать ложный пробой верхней границы коридора. Такой технический сигнал говорит в пользу снижения на краткосрочном горизонте. Учитывая понижение прогнозов по спросу от МЭА и ОПЕК, а также скептический взгляд аналитиков на поддержку со стороны вакцины в среднесрочной перспективе, коррекционный сценарий выглядит вполне реальным, считает эксперт.

Тем не менее, глубокой просадки ожидать не стоит, поскольку рынок могут поддержать участники ОПЕК+. По информации СМИ, ряд стран уже обсуждают перспективу продления нынешних уровней сокращения добычи на несколько месяцев 2021 г. На следующей неделе ожидается заседание технического комитета ОПЕК+, который может составить рекомендацию к министерской встрече 30 ноября, отмечает Галактионов.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,7-1,1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста заболеваемости COVID-19 и введения новых ограничений для сдерживания распространения инфекции, что негативно скажется на экономике.

Эйфория, которая охватила фондовый рынок ранее на этой неделе на новостях об успехе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, по-видимому, ослабевает, пишет The Wall Street Journal.

В США в среду было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество госпитализаций с COVID-19, а число новых случаев заражения превышает отметку в 100 тыс. последние девять дней подряд.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Председатель Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что слишком рано говорить о том, как прогресс в разработке вакцины от коронавируса повлияет на экономику США, особенно с учетом увеличения числа заражений, которое может ослабить недавно начавшееся восстановление экономики.

Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 "безусловно, хорошая и долгожданная новость в среднесрочной перспективе, хотя остается значительная неопределенность в отношении сроков, производства, распространения и эффективности" лекарства, отметил он.

Тем временем, дефицит госбюджета США в октябре составил $284,071 млрд, что более чем вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($134,467 млрд), сообщило министерство финансов страны. Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР. Список компаний пока не приводится.

Нефть утром в пятницу также дешевеет на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии; цена Brent находится на $1,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,02 за баррель (-1,2% и +0,6% в четверг), декабрьская цена WTI - $40,5 за баррель (-1,5% и +0,8% накануне).

По итогам недели оба контракта, однако, могут вырасти в цене примерно на 10%, пишет Trading Economics.

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В Японии в четверг зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

Согласно данным Минэнерго США, вышедшим накануне, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 4,28 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,9-3 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА в четверг повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,3%).

Подорожали ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,4%), бумаги "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,41 млрд рублей (из них 4,01 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,74 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,67 млрд рублей - на акции АФК "Система").