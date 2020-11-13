Ключевым источником позитива для ОФЗ может стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина - Росбанк

Ключевым источником позитива для ОФЗ может стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина, говорится в комментарии Росбанка.

Как отмечают аналитики банка, по итогам насыщенного и волатильного периода с середины октября по середину ноября сегмент ОФЗ застыл в нерешительности. С одной стороны, Минфин закрыл почти все вопросы, связанные с внутренними заимствованиями в текущем году. С января ведомство разместило новых ОФЗ на 5,09 трлн руб., в то время как цель на год составляет 5,20 трлн руб.

Но внешние рынки, с другой стороны, в продолжает лихорадить от страха перед вирусом до эйфории по поводу вакцины, от рисков жесткого Брекзита до воодушевления от избрания нового президента США и т.д. Инфляция в РФ на основе недельных данных (4,16% годовых) уже превысила цель ЦБ и явно не вселяет оптимизм, даже с учетом того, что в моменте регулятор вряд ли готов на повышение ключевой ставки. Наконец, цены на нефть демонстрируют нервозность из-за непонимания, как политика ОПЕК+ в части добычи изменится с начала 2021-го года и изменится ли.

По мнению экспертов Росбанка, до конца года ключевым источником позитива для ОФЗ могло бы стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина. Например, ведомство могло бы отменить новые аукционы в декабре - или перейти к точечному предложению исключительно новых выпусков, которые обычно не пользуются спросом (такие как длинные серии ОФЗ-ПД или ОФЗ-ИН).

Аналитики банка считают, что у Минфина есть некоторая гибкость в исполнении плана по заимствованиям на год, в частности, за счет перебалансировки между ОФЗ и еврооблигациями. "Но мы слабо представляем себе сценарий, в котором Минфин, например, займет 1 трлн руб. сверх плана в 2020-м году, чтобы облегчить планы по размещениям долга в 2021-м году", - пишут эксперты.